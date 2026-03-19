Economía

Ganaderos de San Carlos alertan por aumento de la inseguridad en el cantón

Robos, hurtos y asaltos generan preocupación en comunidades y sectores productivos

EscucharEscuchar
Por Hillary Benavides Meléndez

La Cámara de Ganaderos de San Carlos expresó su preocupación ante el aumento de la inseguridad en el cantón, tras detectar un incremento en delitos como robos a viviendas y vehículos, hurtos y asaltos durante los últimos meses.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San CarlosCámara de GanaderosInseguridadViolencia
Hillary Benavides Meléndez

Hillary Benavides Meléndez

Periodista en pasantía sección Nacionales. Graduada como licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad Latina de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.