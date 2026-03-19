Ganaderos de San Carlos alertan por aumento de la inseguridad en el cantón

La Cámara de Ganaderos de San Carlos expresó su preocupación ante el aumento de la inseguridad en el cantón, tras detectar un incremento en delitos como robos a viviendas y vehículos, hurtos y asaltos durante los últimos meses.

La inseguridad no solo afecta la actividad ganadera, sino también a sectores como la agricultura y el turismo.

La cámara pidió a las autoridades implementar medidas concretas y un plan de intervención que permita reforzar la seguridad en San Carlos, el cantón que se ha convertido en un polo de desarrollo de Costa Rica, como lo informamos en esta gira especial que hizo un equipo periodístico de La Nación.

En el cantón existe un fuerte desarrollo agropecuario y agroindustrial. La producción agrícola destaca en rubros como la piña, principal producto de agroexportación del país. Además, la región genera cerca del 60% de la producción nacional de leche, junto con carne, procesamiento de frutas —como jugos y concentrados— y actividad forestal. (Jose Cordero/José Cordero)

Violencia en Costa Rica

En los últimos tres años, Costa Rica ha registrado los periodos más violentos de su historia reciente, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las cifras superan los 800 homicidios anuales: en 2023 se contabilizaron 904 asesinatos, en 2024 se registraron 876 y en 2025 la cifra cerró en 873.

Antes de 2022, el año con más homicidios había sido 2017, con 596 casos, lo que representa una diferencia de más de 260 homicidios en comparación con 2025.