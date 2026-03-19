Ganaderos de San Carlos alertan por aumento de la inseguridad en el cantón

La Cámara de Ganaderos de San Carlos expresó su preocupación ante el aumento de la inseguridad en el cantón, tras detectar un incremento en delitos como robos a viviendas y vehículos, hurtos y asaltos durante los últimos meses.
La Cámara de Ganaderos de San Carlos expresó su preocupación ante el aumento de la inseguridad en el cantón, tras detectar un incremento en delitos como robos a viviendas y vehículos, hurtos y asaltos durante los últimos meses.
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