Fundación Ronald McDonald abre plazas: estos son los requisitos

La Fundación Infantil Ronald McDonald de Costa Rica anunció que busca contratar personal para labores de limpieza y cocina, con el fin de reforzar su equipo de trabajo.

La institución detalló los requisitos que deben cumplir las personas interesadas en aplicar.

Según la organización, el nivel académico mínimo requerido es tercero de secundaria, aunque también se aceptan personas con secundaria completa.

Además, la disponibilidad para trabajar en jornada mixta representa un criterio fundamental para el puesto.

Otro de los requisitos esenciales es contar con al menos seis meses de experiencia en limpieza de zonas comunes, oficinas o cocina.

Perfil buscado por la fundación

Los postulantes deben tener conocimientos específicos en labores de limpieza y cocina. También es indispensable que el curso de manipulación de alimentos esté vigente.

Entre las habilidades blandas valoradas se encuentran:

Excelente servicio

Empatía

Responsabilidad

Discreción

Orden

Compromiso

Dinamismo

Buenas relaciones interpersonales

La Fundación subrayó que estos atributos son claves para integrarse de manera efectiva al equipo de trabajo.

Las personas que cumplan con el perfil deben enviar su postulación al correo yeilyn.rios@casaronald.or.cr.

