Economía

Fundación Ronald McDonald abre plazas: estos son los requisitos

La Fundación Ronald McDonald anunció nuevas oportunidades laborales en su equipo operativo, tme nota de los detalles

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Feria de empleo
La Fundación Ronald McDonald busca nuevo personal para labores de limpieza y cocina. Postulaciones por correo. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEmpleoPlazasVacantesFundación Infantil Ronald McDonald
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.