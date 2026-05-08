Economía

Fresh Del Monte enlista las razones detrás del cierre de cuatro fincas bananeras en Costa Rica

Sector bananero sobre la pérdida de competitividad por el nivel del tipo de cambio, trabas para registro de insumos y aumento en precio de fertilizantes

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Por Gustavo Ortega Campos
Empresarios bananeros advirtieron que el cierre de cuatro fincas de Fresh Del Monte podría repetirse en otras compañías si no se atienden problemas como el tipo de cambio, el alto costo de insumos y las limitaciones sanitarias. (GRACIELA SOLIS)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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