Fresh Del Monte enlista las razones detrás del cierre de cuatro fincas bananeras en Costa Rica

Empresarios bananeros advirtieron que el cierre de cuatro fincas de Fresh Del Monte podría repetirse en otras compañías si no se atienden problemas como el tipo de cambio, el alto costo de insumos y las limitaciones sanitarias.

Fresh Del Monte cerró cuatro fincas bananeras en la zona Atlántica de Costa Rica y despidió a 850 trabajadores.

La empresa, instalada en Costa Rica desde 1968, respondió a consultas de La Nación sobre las causas que llevaron a esta decisión, y afirmó que la principal razón fue la caída del precio del dólar frente al colón.

“Fresh Del Monte reitera que la decisión de cesar operaciones en aproximadamente 1.200 hectáreas de producción bananera en la región Atlántica de Costa Rica, impactando cuatro fincas bananeras y a cerca de 850 colaboradores, responde a factores estructurales que han afectado significativamente la sostenibilidad de ciertas operaciones", aseguró la empresa.

Fresh Del Monte indicó que esta decisión no responde a problemas de productividad ni de demanda, sino a una realidad económica estructural que obliga a tomar medidas orientadas a proteger la sostenibilidad de largo plazo de sus operaciones en Costa Rica.

“La medida responde a un cambio sostenido en el entorno cambiario, al incremento en los costos de producción, así como a presiones adicionales como enfermedades de las plantas, mayor variabilidad climática y aumento en costos logísticos y de insumos”, respondió la multinacional.

La empresa añadió que no ampliará la información relacionada con el cierre, por lo que no se conoce la cantidad de fincas que mantiene actualmente en operación.

El anuncio puso en perspectiva el desempeño de la producción y al sector bananero, el segundo rubro de exportación agrícola del país, después de la piña. En 2025, esta actividad generó $1.112 millones.

Además del banano, la compañía mantiene otras cinco operaciones: producción y exportación de piña; especialidades, como melón y tomate; congelados, enfocados en la exportación de jugos y frutas; empaques, mediante una fábrica de cartón; y operaciones portuarias, que incluyen una agencia aduanera y un taller de mantenimiento de contenedores.

Además de Costa Rica, Fresh Del Monte tiene producción de banano en México, Guatemala, Panamá, Colombia y Ecuador.

Panorama incierto

Los productores y empresarios del sector bananero manifestaron preocupación e hicieron un llamado para que, en conjunto con las autoridades, se analicen las consecuencias de esta situación.

Luis Umaña Aguiar, presidente de la Cámara Nacional de Bananeros (Canaba), afirmó que, dependiendo de las decisiones que se tomen a corto plazo, el cierre de fincas podrían repetirse.

De acuerdo con datos de la Cámara, durante 2025 se exportaron unas 110 millones de cajas de 18,14 kilos, de las cuales 18 millones fueron colocadas por las fincas propias de Fresh Del Monte.

Umaña explicó que no podía referirse a la cantidad de fincas que posee la multinacional; sin embargo, comentó que las empresas extranjeras también compran un porcentaje de la fruta a productores nacionales.

Las estimaciones de Canaba indican que la producción de las multinacionales representa el 55% del total, mientras que los productores nacionales aportan el 45%.

Umaña destacó que la producción de banano y piña son actividades que generan empleo en zonas con rezago social y económico.

“No es falta de productividad, ni problemas laborales o ambientales; estamos frente a un tema (el tipo de cambio) que compete al manejo de las autoridades del Gobierno”, opinó Umaña.

La Nación solicitó la valoración del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Al cierre de esta nota, la institución no había respondido.

Sue Hellen Uriarte, presidenta de la Asociación de Productores de Banano de Costa Rica (Aproban), planteó que la combinación de diversos factores afecta la competitividad del sector y consideró que el tipo de cambio los arrastra hacia una “tormenta perfecta”.

Reclamo por registro de insumos

Ambas organizaciones coinciden en reclamar por el retraso en la inscripción de nuevas moléculas para desarrollar insumos y enfrentar plagas y enfermedades, en medio de los altos precios de fertilizantes y agroquímicos.

Umaña y Uriarte hicieron un llamado, por separado, a las nuevas autoridades para analizar la situación del sector y buscar soluciones.

Marcial Chaverri, gerente general de la Corporación Bananera Nacional (Corbana), indicó que las opciones para enfrentar las plagas y controlar enfermedades son muy limitadas.

“Hemos luchado por que las autoridades aprueben nuevas fórmulas que permitirían un manejo más eficiente y seguro de las plagas y enfermedades. Esperamos pronto tener una respuesta positiva ante esta necesidad urgente”, apuntó Chaverri.

El vocero de Corbana indicó que, bajo el escenario actual, no sería responsable brindar una estimación para 2026. “Estamos sujetos a las condiciones climáticas y a cómo se comporte el tipo de cambio en los meses siguientes”, anotó.

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) indicó que, junto con la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y la multinacional, desarrolla acciones concretas para conectar a las personas afectadas con opciones de empleo y programas de formación.

Ambas entidades estiman una recuperación moderada de las exportaciones de banano para 2026. Durante el primer trimestre, el banano mostró un crecimiento del 2%.