Fresh Del Monte aclara que no está vinculada con la quiebra de Del Monte Foods Inc.

La empresa estadounidense Fresh Del Monte Produce Inc., dedicada mundialmente a la producción y distribución de frutas frescas, aclaró el jueves que no tiene ninguna relación financiera ni operativa con Del Monte Foods Inc., compañía que esta semana se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos.

A través de un comunicado oficial, la firma, con sede en Coral Gables, Florida, subrayó que es una compañía pública totalmente independiente, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y que no se ve afectada por los procesos legales ni financieros que enfrenta Del Monte Foods.

“Las dos compañías son entidades completamente separadas, sin propiedad compartida, gobernanza conjunta ni operaciones vinculadas”, recalcó Fresh Del Monte.

Aunque ambas utilizan la marca Del Monte®, lo hacen bajo acuerdos históricos de licenciamiento que dividen su uso según productos y regiones. En concreto:

Fresh Del Monte posee los derechos de la marca para productos preparados en Europa, África y Medio Oriente , y lidera el mercado global de frutas frescas y productos frescos cortados.

posee los derechos de la marca para productos preparados en , y lidera el mercado global de frutas frescas y productos frescos cortados. Del Monte Foods Inc., por su parte, conserva los derechos de marca para productos enlatados y preparados dentro de Estados Unidos, pero no tiene derechos sobre frutas frescas ni operaciones compartidas con Fresh Del Monte.

Estabilidad en productos frescos

La compañía también aseguró que sus operaciones en más de 90 países, incluyendo Costa Rica, continúan con normalidad y que mantiene una posición financiera sólida, con estrategias bien definidas para seguir generando valor a largo plazo.

Fresh Del Monte además informó que presentará sus resultados financieros del segundo trimestre en la llamada de ganancias programada para el próximo 30 de julio de 2025.

La aclaración busca dar tranquilidad a clientes, socios comerciales y proveedores en medio de la atención pública generada por la bancarrota de Del Monte Foods.

“Nuestros clientes pueden tener plena confianza en la continuidad de nuestras operaciones y nuestro compromiso con productos de alta calidad bajo la marca Del Monte®”, concluyó la empresa.