FMI hizo estas recomendaciones a Nicaragua

El Fondo Monetario Internacional (FMI), recomendó a Nicaragua aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia de los procesos administrativos y judiciales relacionados con los derechos de propiedad privada.

Madrid. El Fondo Monetario Internacional (FMI) aconsejó a Nicaragua mejorar su clima empresarial y la gobernanza económica para que el país pueda seguir creciendo a medio plazo.

“A fin de aumentar la competitividad y potenciar la inversión privada reduciendo el costo de hacer negocios, es vital propiciar la facilitación de la actividad empresarial con los agentes económicos y mantener la integridad fiscal”, señaló el organismo internacional tras concluir el Artículo IV con Nicaragua.

En paralelo, apunta que es “crucial” aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia de los procesos administrativos y judiciales relacionados con los derechos de propiedad privada, entre los que se incluye garantizar la existencia de recursos jurídicos adecuados, eficaces y justos.

Respecto a la gobernanza económica, el personal técnico del FMI recomienda publicar estados financieros consolidados e informes de auditoría, así como cooperar con organizaciones privadas y organizaciones sin fines de lucro “para entender mejor los riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”.

Asimismo, sugiere “seguir fortaleciendo el marco de lucha contra la corrupción” mediante la autorización de la publicación automática de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos de alto nivel.

En cuanto al mercado laboral, el FMI aconseja reforzar el capital físico y humano, además de diversificar las exportaciones: “El fortalecimiento de las redes de seguridad social y la ampliación de las políticas activas del mercado laboral posibilitarían una mayor contribución de la mano de obra al crecimiento a mediano plazo, junto con las inversiones públicas previstas en los sectores del transporte y la salud”, apuntó el personal técnico del organismo.

Nicaragua creció un 3,8% en 2025 gracias al aumento de las exportaciones y las remesas. Sin embargo, el FMI prevé que este crecimiento se reduzca hasta el 3,4% al cierre del 2026 como consecuencia de un recorte de las remesas en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos.

A medio plazo, el personal técnico del organismo internacional estima que el crecimiento del PIB se estabilice en alrededor del 3,5% impulsado por la inversión pública y el crecimiento de la fuerza laboral.