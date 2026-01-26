Economía

FMI hizo estas recomendaciones a Nicaragua

Fondo Monetario Internacional realizó su evaluación tras concluir el Artículo 4 con Nicaragua. Previsión de crecimiento para 2026 es del 3,4%.

Por Europa Press
Logo del Fondo Monetario Internacional (FMI)
El Fondo Monetario Internacional (FMI), recomendó a Nicaragua aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia de los procesos administrativos y judiciales relacionados con los derechos de propiedad privada. (Europa Press)







