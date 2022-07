Ticos se oponen a cambios en pensiones para darles sostenibilidad

Los costarricenses no están convencidos de que deba efectuarse alguna reforma al sistema de pensiones del país para darles sostenibilidad al sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, y al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementario (ROP).

En una encuesta realizada por la Superintendencia de Pensiones (Supén), el 35% de los entrevistados consideraron que no debe tomarse ninguna medida para fortalecer los fondos de jubilación, sea el básico o el complementario.

En tanto, solo un 28% de los consultados considera que la opción más apropiada es un aumente el monto de los aportes hechos por los trabajadores y patronos.

Así lo pone en evidencia la Encuesta a nivel nacional para medir el grado de conocimiento que tiene la población sobre el Sistema Nacional de Pensiones, contratada en marzo por la Superintendencia de Pensiones (Supén).

La encuesta contratada por la Superintendencia se realizó entre febrero e inicios de marzo, se entrevistó a 465 personas mayores de 18 años, en todo el territorio nacional vía telefónica. El estudio tiene un margen de error del 5%.

La muestra de este estudio quedó conformada según condición laboral del país: 60% de los entrevistados son asalariados; 27,7% trabajadores independientes y 12,5% desempleados, según el documento brindado por la Supén a solicitud de La Nación.

En el estudio de la Superintendencia también se consultó a los trabajadores asalariados cual régimen de pensión preferirían fortalecer, en caso de elevarse el aporte. El resultado fue muy parejo: el 45% de los consultados prefiere fortalecer el IVM y el 42% que se dirija al ROP.

La encuesta también mostró que el 57% del total de entrevistados no está tomando medidas para mejorar su pensión futura.

“Las dos principales razones por las que no están tomando ninguna media, y en las que se concentran más de la mitad de las respuestas son, el que los ingresos no les alcanzan o bien que no ha sido un tema de interés hasta el momento”, se detalla en el informe.

En contraste, 43% manifestó que sí está tomando medidas para mejorar su pensión futura y la principal respuesta fue el ahorro personal.

El régimen del IVM, administrado por la CCSS y principal fondo de pensiones del país, tuvo en diciembre del 2021 una reforma que eliminó la jubilación anticipada para los hombres. Antes de los cambios, podrían retirarse a los 62 años, con 462 cuotas. Sin embargo, ahora lo harán a los 65 años con 300 cuotas.

En las mujeres el beneficio anticipado se mantiene, pero la edad para anticipar el retiro se eleva de 60 años, con 450 cuotas actuales, a 63 años con 405 cuotas.

También se modificó la fórmula de cálculo de la pensión para que se tomen como base los mejores 300 salarios reportados, o sea, 25 años, de toda la carrera laboral, traídos a valor actual, lo cual se conoce como salario promedio de referencia (SPR). Actualmente, la cuantía de la jubilación es un promedio a valor real de 20 años de cotización.

También se cambió en caso de la postergación de pensión para que el porcentaje adicional sea del 1%, por cada año cotizado sea después de 25 años de pertenecer al régimen, en vez de los actuales 20 años.

Los cambios avalados por la Junta Directiva de la Caja comenzarán a regir a partir de enero del 2024, pues se dio un plazo de 24 meses en los cuales las personas cerca de jubilarse pueden hacerlo con las condiciones previas a la reforma.