Senado de Estados Unidos confirma a candidato de Trump para la Fed, antes de reunión clave sobre política monetaria

Stephen Miran, candidato del presidente estadounidense Donald Trump para gobernador de la Reserva Federal, declaró en su audiencia de confirmación que actuará con independencia política en el cargo.

Washington, Estados Unidos. El Senado de Estados Unidos aprobó este lunes por un estrecho margen al candidato del presidente Donald Trump para un puesto clave en la Reserva Federal (Fed), a pocas horas del inicio de la reunión de política monetaria del banco central.

El Senado, de mayoría republicana, votó 48-47 para confirmar a Stephen Miran, quien preside el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, lo que le permite unirse a la junta de gobernadores de la Fed y, por ende, a un panel de 12 miembros con derecho a voto que establecen las tasas de interés de referencia en la mayor economía del mundo.

Miran, aseguró el jueves en una audiencia de confirmación ante los senadores, que ejercería sus funciones con total independencia.

Al frente del Consejo de Asesores Económicos (CEA) de la Casa Blanca, Miran ha sido hasta ahora un ferviente defensor de la agenda económica de Trump, que incluye aranceles elevados a sus socios comerciales y presiones constantes sobre la Fed, a la que se le exige que baje los tipos de interés para favorecer los préstamos y promover la actividad.

El mandato que asumirá Miran se extenderá hasta finales de enero del 2026.