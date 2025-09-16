Finanzas

Senado de Estados Unidos confirma a candidato de Trump para la Fed, antes de reunión clave sobre política monetaria

Stephan Milen, el candidato afín al presidente estadounidense, ocupará puesto clave en la Reserva Federal

Por AFP.
Stephen Miran durante audiencia en el Senado de Estados Unidos, donde defendió su independencia como candidato a gobernador de la Reserva Federal propuesto por Donald Trump.
Stephen Miran, candidato del presidente estadounidense Donald Trump para gobernador de la Reserva Federal, declaró en su audiencia de confirmación que actuará con independencia política en el cargo. (ALEX WROBLEWSKI/AFP)







