“Lo que están haciendo es dejar de reconocer la realidad de gasto que tiene el contribuyente que se dedica a alquileres, si una persona tiene una casa y para comprar esa casa tuvo que financiarse en el banco, esa persona, además de la depreciación, no se le reconoce la cuota de intereses que le está pagando al banco Si Germán Morales por alguna razón compra una casa de alquiler, y tenía recursos propios y no va al banco, posiblemente la limitación del gasto no me impacte porque no tenía tanto gasto", comentó Morales.