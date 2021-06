“Me permito advertir que no resulta admisible la posibilidad de cancelar tributos y su adquisición tiene carácter especulativo. No omito manifestar que las personas funcionarias públicas al estar sometidas a cumplir con el principio de legalidad tratándose de recursos públicos, no están en facultad de disponer formas de pago diferentes de las autorizadas por ley”, agregó Villegas en su carta.