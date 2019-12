“El convenio de acreedores normalmente se da para las empresas que quieren seguir operando y que entonces dicen: no me maten, si usted me quita todo, las herramientas, la planta no voy a poder salir adelante y sus deudas no se van a poder pagar, si ustedes me dan plazo, yo puedo organizarme, con las reglas que ustedes me definan para poder terminar de pagar lo que debo, entonces el convenio de acreedores establece esas reglas”, explicó Valverde.