Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda: ‘Esto, desgraciadamente, podía suceder’

¿La recomendación del banco JP Morgan daña la imagen del país?

Esto, desgraciadamente, podía suceder en algún momento, porque en la medida que se sigue acumulando déficit y, tal y como dicen ellos, no existe claridad en cuanto a la aprobación, en el corto plazo, de una reforma en la Asamblea Legislativa, una reforma en materia de impuestos que venga a detener este proceso, evidentemente el riesgo fiscal que tiene el país aumenta.

Hay mucha presión para que se discuta el empleo público. Ustedes, administrativamente, pueden hacerlo porque las evaluaciones para dar anualidades o para decidir quién tiene dedicación exclusiva están en manos de los ministros, pero ¿hay voluntad de tratar el tema?

Sí, claro, se está viendo dentro del análisis que está haciendo el Gobierno del proyecto de empleo público.

”Hay que tener en cuenta una cosa: hay derechos adquiridos. Cuando yo evalúo a una persona, de eso depende que se le otorgue la siguiente anualidad. Si no pasa la evaluación, eso me afecta una anualidad, pero las anteriores anualidades no se ven afectadas. Por eso en el análisis de la Academia de Centroamérica se habla de efectos de largo plazo”.

Fernando Rodríguez: “Esto desgraciadamente podía suceder! (Mayela López)

¿Cuándo van a enviar los proyectos de IVA y renta?

Ese tema está pendiente de esa valoración política, si en este momento, los diputados le dicen al Gobierno: ‘no queremos ver proyectos de impuestos, queremos ver temas de gasto’, entonces hay que sopesar esa situación y lo que nosotros no quisiéramos es que un proyecto que llegue a la Asamblea se archive.