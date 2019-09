“Este es un ejercicio matemático, es un ejercicio de la conveniencia en una situación como la que estábamos de haber recibido eso en efectivo, eso no quiere decir que las amnistías sean moralmente buenas, por eso las amnistías son cosas muy extraordinarias que se hacen. La última que había hecho Costa Rica creo que tenía casi 20 años, no es que todo el mundo se va a esperar, ni tampoco era que cubría todo, los casos que ya estaban elevados a juicios, que eran fraude, no se incluyeron”, comentó Aguilar.