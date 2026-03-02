Economía

Feria de empleo en Heredia ofrecerá más de 1.000 vacantes esta semana: conozca los detalles del evento y cómo postularse

Actividad gratuita se realizará el 4 de marzo en Heredia y continuará en formato virtual hasta el 7 de marzo

Por Jailine González Gómez
Más de 30 empresas participarán en feria de empleo en Heredia con 1.000 puestos disponibles y opción virtual.
Más de 30 empresas participarán en feria de empleo en Heredia con 1.000 puestos disponibles y opción virtual. (Stock/Canva)







