Feria de empleo en Heredia ofrecerá más de 1.000 vacantes esta semana: conozca los detalles del evento y cómo postularse

Más de 30 empresas participarán en feria de empleo en Heredia con 1.000 puestos disponibles y opción virtual.

La Feria Empléate UH 2026 reunirá a más de 30 empresas y abrirá más de 1.000 puestos y pasantías el 4 de marzo en Heredia. La actividad será gratuita y abierta al público.

La jornada se desarrollará en la sede de la Universidad Hispanoamericana, ubicada 800 metros al norte del Mall Paseo de las Flores, frente a la línea del tren. El horario será de 9 a. m. a 3 p. m. El recinto cuenta con facilidades de acceso para personas con discapacidad.

Modalidad presencial y virtual

La feria continuará en modalidad virtual del 5 al 7 de marzo. La dirección electrónica se publicará en las redes sociales de la universidad. La oferta de empresas y vacantes será distinta a la presencial.

Las autoridades recomendaron asistir a la sede en Heredia para interactuar de forma directa con empleadores. Indicaron que este contacto puede aumentar las posibilidades de colocación según el perfil académico.

Empresas reconocidas y vacantes en múltiples áreas

Según informó la universidad, participarán compañías destacadas en el ranking mundial Great Place to Work.

Las oportunidades estarán disponibles en áreas como Administración, Contabilidad, Ingenierías, Salud, Turismo, Diseño, Publicidad, Derecho, Mecánica y Automotriz, Arquitectura, Recursos Humanos, Electromecánica y Electricidad.

Amplia representación empresarial

Entre las empresas confirmadas figuran Aisa Inversiones Energéticas S.A., Alfa Médica, Align Technology de Costa Rica, Asociación Gerontológica Costarricense, Baxter GBS Costa Rica, Bill Gosling Outsourcing, British American Tobacco, Cooperativa de Leche Dos Pinos, EVERTEC, Cruz Roja, Ernst & Young y Enersys.

También participarán Ferretería EPA S.A., Grupo Automotriz Prolusa, Hotel Real InterContinental, Jardines del Recuerdo S.A., Kyndryl Costa Rica, Marriott Resort Los Sueños, Marriott Costa Rica Hacienda Belén, NOVACOMP, Nursave, OLO, Procter & Gamble, Soluciones Industriales Electromecánicas S.A., World Wide Technology, FOUNDEVER, CBN, PartSelect, ISD, IESA y Mayoreo Ferretería y Acabados.

La Asociación Gerontológica Costarricense brindará asesoría especializada a personas mayores de 50 años durante la actividad.