FedEx demanda al Gobierno de Estados Unidos para obtener ‘el reembolso completo’ de los aranceles anulados

Luego de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de invalidar los aranceles aplicados bajo la IEEPA, FedEx acudió al Tribunal de Comercio Internacional para reclamar el reembolso total de los montos pagados, en medio de la incertidumbre sobre el proceso de devolución.

Madrid. FedEx presentó una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos en la que la multinacional estadounidense de mensajería y logística reclama “el reembolso completo de todos los aranceles IEEPA que han pagado a Estados Unidos”.

La demanda sucede después de que el pasado viernes el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara los gravámenes impuestos por Donald Trump invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

En su demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, FedEx recuerda que la Corte Suprema estadounidense anuló el 20 de febrero estos aranceles al considerar que “la IEEPA no autoriza al Presidente a imponer aranceles”, apuntando también que las impugnaciones a los aranceles IEEPA son competencia exclusiva del Tribunal de Comercio Internacional.

“Los demandantes solicitan a los demandados el reembolso completo de todos los aranceles IEEPA que han pagado a Estados Unidos”, recoge el documento.

Asimismo, si bien la Corte Suprema no abordó el tema de los reembolsos, FedEx subraya que ha tomado las medidas necesarias para proteger su derecho como importador registrado a solicitar reembolsos de aranceles a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

“Sin embargo, hasta el momento, ni los reguladores ni los tribunales han establecido ningún proceso de reembolso”, añade.