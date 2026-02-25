Economía

FedEx demanda al Gobierno de Estados Unidos para obtener ‘el reembolso completo’ de los aranceles anulados

FedEx busca que el Tribunal de Comercio Internacional ordene la devolución total de los aranceles impuestos bajo la Ieepa, anulados por la Corte Suprema de Estados Unidos el 20 de febrero.

Por Europa Press
Luego de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de invalidar los aranceles aplicados bajo la IEEPA, FedEx acudió al Tribunal de Comercio Internacional para reclamar el reembolso total de los montos pagados, en medio de la incertidumbre sobre el proceso de devolución. (Mark Lennihan)







ArancelesAranceles TrumpFedEx
Europa Press es una agencia de noticias privada española.

