Economía

Exportaciones de México crecen en 2025 en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos

Las colocaciones de bienes de México hacia Estados Unidos crecieron 7,6% en 2025, para un total de $664.837 millones. Una industria registró la caída en sus envíos.

EscucharEscuchar
Por AFP
Mujer con chaleco naranja revisa cajas de cartón en un centro logístico en México, en medio de una desaceleración económica causada por la incertidumbre comercial con Estados Unidos.
Durante 2025 México logró un superávit comercial de $771 millones frente a Estados Unidos. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ExportacionesMéxicoEstados UnidosAranceles
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.