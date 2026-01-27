Exportaciones de México crecen en 2025 en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos

Durante 2025 México logró un superávit comercial de $771 millones frente a Estados Unidos.

México. Las exportaciones de mercancías de México crecieron en 2025, según datos oficiales publicados este martes, pese a las persistentes tensiones comerciales con Estados Unidos, su principal socio embarcado en una ofensiva arancelaria mundial lanzada por el presidente Donald Trump.

Las ventas externas de México aumentaron 7,6% a $664.837 millones frente al 2024. Más del 80% de este monto corresponde a las exportaciones a Estados Unidos, según el reporte de la balanza comercial del Instituto Nacional de Estadística (Inegi).

El grueso de las exportaciones mexicanas del año pasado estuvo compuesto por productos manufacturados, un 92% del monto total, de acuerdo con las cifras oficiales.

Si bien los envíos de manufacturas crecieron 9,8% anual en 2025, al interior del sector sorprendió la caída de las exportaciones automotrices (-4,2%), una industria considerada por expertos como la joya de la corona del comercio norteamericano, debido a la fuerte integración productiva de los países de la región.

Analistas sostienen que el sector automotor es uno de los más castigados por las políticas proteccionistas de Trump, quien impuso aranceles a insumos clave como el acero y a numerosos componentes procedentes de China, uno de los mayores rivales de Washington en su guerra comercial.

El resto de productos manufactureros evitaron las tarifas aduaneras al estar protegidos por las reglas del T-MEC, el acuerdo comercial que México, Estados Unidos y Canadá firmaron en 2020 y que reemplazó al viejo TLCAN, vigente desde 1994.

Las importaciones de México también se incrementaron el año pasado al sumar $664.066 millones, un alza del 4,4% con respecto al 2024, según las cifras del INEGI.

El saldo de la balanza comercial resultó en un superávit de $771 millones a favor de México.

Para este viernes, está prevista la publicación de la cifra anual del PIB de 2025, cuando la economía mexicana, la segunda mayor de América Latina después de Brasil, habría crecido apenas 0,4%, de acuerdo con estimaciones de analistas privados.