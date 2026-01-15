Economía

México asegura que avanza con Estados Unidos en la revisión del T-MEC

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que prácticamente tienen reuniones presenciales o virtuales con sus pares estadounidenses cada semana para poder concluir el proceso el 1.° de julio

Por AFP
Luego de que Trump impulsara el cambio de nombre del Golfo de México a 'Golfo de América', Sheinbaum mostró mapas del siglo XVII donde el norte del continente aparecía como 'América mexicana'.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, interrogada sobre los nuevos cuestionamientos de Trump, argumentó que a los empresarios estadounidenses les interesa que se mantenga el T-MEC. (RODRIGO OROPEZA KAMIL KRZACZYNSKI/AFP)







