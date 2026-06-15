Experto de McKinsey sobre aranceles: Nadie puede predecir el futuro, pero las empresas pueden prepararse

La industria de dispositivos médicos, principal motor de exportaciones de bienes de Costa Rica, tiene oportunidades para seguir creciendo pese al riesgo de aranceles de Estados Unidos, aseguró Mohammad Behnam, socio principal en McKinsey & Company.

La Nación conversó con Behnam, con experiencia en asesoría a empresas de dispositivos médicos, durante la quinta edición del Life Sciences Forum 2026, organizado por Cinde el pasado 4 de junio. A continuación un extracto de la entrevista.

Mohammad Behnam, socio principal de McKinsey & Company. (Gustavo Ortega Campos/La Nación)

— La industria de dispositivos médicos genera casi el 50% de las exportaciones, hay más de 100 multinacionales y Estados Unidos es el principal mercado ¿Cuáles son los principales retos para esta industria?

— Yo más bien los pondría como oportunidades para esta industria en Costa Rica, porque si lo enmarcamos de esa manera, podríamos ver un camino hacia adelante. La inversión que han hecho en crear un ecosistema, en donde las compañías de tecnología médica pueden traer y tener instalaciones en Costa Rica y tener todos los servicios alrededor de esto para poder hacer la manufactura para esos dispositivos, es importante.

“Lo que corresponde ahora es el desarrollo hacia el espacio de manufactura más rápido y de manera más eficiente. Si se puede hacer eso, estas compañías de tecnología médica pueden obtener estos ingresos más pronto y, por lo tanto, aumentar el retorno de inversión”.

— ¿Qué corresponde hacer para promover eso?

Primero, pensar a largo plazo acerca del talento y las habilidades técnicas que se están desarrollando en sus universidades, colegios y en los institutos o la academia técnica. Han hecho un buen trabajo desarrollando esas capacidades para la manufactura.

“Ahora, corresponde decidir cómo crear esos talentos para que estén listos para esa transformación a otro nivel".

— Estados Unidos tiene una investigación sobre potenciales aranceles para Costa Rica y otras 45 economías por importar bienes que se producen supuestamente con trabajo forzoso. Y hay otra investigación específicamente para dispositivos médicos. ¿Qué efecto tiene esta incertidumbre?

— Nadie puede predecir el futuro. La incertidumbre y la situación geopolítica no es algo nuevo: existió antes, existe ahora y va a existir en el futuro. La pregunta para mí es cómo es que pueden hacer sus operaciones y que sean resilientes para poder absorber estos golpes o amortiguar esto.

“Déjeme darle un ejemplo. Si yo voy y veo mis operaciones internas y hago que sean ágiles y eficientes, automáticamente voy a tener capacidad para mover productos. Y, como soy más eficiente, tengo un margen de ingresos para poder manejar estos golpes y amortiguar.

“Sin embargo, si no hago eso y estoy viviendo al margen, entonces estos golpes van a tener impacto máximo. Al final del día, en esta industria se trata de servir a los pacientes. Entonces, si un país invierte y desarrolla la producción de sus dispositivos médicos de alta gama, yo creería que otros países van a obtener estos productos cuando ven que está ayudando realmente a sus pacientes”.

— Usted mencionó la relevancia de la ubicación geográfica de Costa Rica como un elemento diferenciador...

— El hecho de que Costa Rica tiene una ubicación geográfica estratégica le podría dar la confianza de que las empresas pueden mantenerse exportando, pero quiero asegurarme de que no solo estén cómodos con eso, sino que piensen en qué pueden hacer para anclarse para utilizar el desarrollo de esta tecnología médica local dentro de este espacio.

“Quiero que piensen en que a las principales 30 compañías de tecnología médica se les ofrezca tener sus oficinas centrales y sus operaciones centrales acá. No hay razón por la que no pueda suceder. Y estas cosas se van a juntar. Si pueden tener una visión regional más holística y estratégica, y comenzar a comunicarla para que diferentes participantes de la industria puedan verla y creer en eso”.

— Usted dijo que la demanda que tiene la industria de dispositivos médicos en el mundo se estima en un octavo de la población del mundo...

—El tamaño de la industria en la tecnología médica anda entre $550 billones a $600 billones globalmente. Si lo vemos en un promedio, esta industria ha estado creciendo como de 5% a 7% globalmente. Entonces, el factor importante para darnos cuenta es en cuanto a volumen.

“En algunos segmentos hay un crecimiento más alto porque el precio es pequeño, entonces la demanda aumenta. Y si vemos la industria en general y lo podemos entender en diferentes partes o áreas”.

— ¿Considera usted que la inteligencia artificial es un elemento que va a garantizar que esta industria tenga un crecimiento sostenido en la próxima década?

— Desde mi perspectiva, quiero asegurarme de que lo definimos apropiadamente. Si la pregunta es si la industria de dispositivos médicos debería y de hecho debe cambiar la manera en la que trabaja y utilizar la IA y la IA generativa como habilitante, tengo cero dudas de que ese es el futuro.

“No se puede sostener la demanda en el tema salud y causar presión si no cambia la manera en la que trabajan, y la IA y la IA generativa están ahí. Pero para mí, la parte que tenemos que esperar a ver es qué tan abiertos son los líderes de la industria para poder hacer ese cambio y hacer el manejo y la gestión de ese cambio”.