Economía

Experto de McKinsey sobre aranceles: Nadie puede predecir el futuro, pero las empresas pueden prepararse

Investigaciones comerciales y aranceles de Estados Unidos generan incertidumbre sobre los dispositivos médicos, pero Costa Rica puede crecer, señaló Mohammad Behnam, socio principal de McKinsey

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Por Gustavo Ortega Campos

La industria de dispositivos médicos, principal motor de exportaciones de bienes de Costa Rica, tiene oportunidades para seguir creciendo pese al riesgo de aranceles de Estados Unidos, aseguró Mohammad Behnam, socio principal en McKinsey & Company.








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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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