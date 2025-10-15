Exdirectora del Banco Nacional reembolsa gastos de viaje a Chile

La exdirectora del Banco Nacional, Noylin Cruz, devolvió los montos por un viaje a Chile.

Noylin Cruz Suárez, exdirectora del Banco Nacional (BN) destituida el viernes 10 de octubre, devolvió los montos que la entidad bancaria le pagó para que viajara el sábado 11 a Chile a dos seminarios en su condición de presidenta y directiva de BN Vital, operadora de pensiones de la que también fue cesada el día lunes.

Cruz fue destituida del BN tras un fallo de la Sala Constitucional que reinstaló a la Junta Directiva anterior. Al día siguiente de conocerse la resolución, ella salió hacia Suramérica.

La exdirectora comunicó que hizo el reembolso y aportó los comprobantes de pago, en el cual evidenció que devolvió la suma de $2.799.

Argumentó que no le comunicaron de su destitución sino hasta el día lunes.

“Debido a que el día 13 de Octubre a las 23 horas recibí de parte de la secretaría de la asamblea de accionistas de BN Vital acuerdo sobre la revocatoria de mi nombramiento como miembro de junta directiva y presidenta de la Junta directiva de BN Vital operadora de pensiones y, en ese momento, ya me encontraba en el Seminario anual de Pensiones y Activos alternativos en Chile, en el ejercicio de las funciones propias del cargo vigente, estoy procediendo a reembolsar la totalidad de los costos de mi asistencia a dicho seminario y asumiéndolos a título personal”, dijo Cruz a este diario.

La profesional había justificado su viaje en que, al momento de su salida, se desempeñaba como presidenta de BN Vital y no había sido notificada de su remoción.

Fallo constitucional

La Junta Directiva reinstalada por la Sala Constitucional revocó, este lunes 13, los nombramientos en las subsidiarias del banco de todos los directores designados por el Gobierno.

Cruz asistió en Chile a un seminario impartido por la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) y a otro organizado por la firma Picton, especializada en la gestión de portafolios de inversión.

Marco Vargas, gerente general de BN Vital, confirmó que el tiquete aéreo de la exdirectora costó ¢439.000. Cruz viajó en Avianca el sábado 11 de octubre y el regreso está previsto para el viernes 17, según muestra el itinerario del viaje, del cual tiene copia este diario.

Adicionalmente, por viáticos se le asignaron $1.392,6; y $87,5 de póliza de viaje. Además, el costo por participar en la actividad del FIAP fue de $450 y la Picton no tuvo costo, indicó Vargas.

La Sala Constitucional restituyó el viernes anterior a la Junta Directiva que el gobierno había destituido el 28 de mayo, por el nombramiento de Rosaysella Ulloa como gerente general del BN.

Marvin Arias, presidente del Banco, confirmó a este diario que la Junta Directiva reinstalada por los magistrados revocó los nombramientos de los anteriores miembros y reinstaló a quienes las integraban de previamente.