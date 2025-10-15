Economía

Exdirectora del Banco Nacional reembolsa gastos de viaje a Chile

Fallo de la Sala Constitucional la cesó de la Junta Directiva del BN y la nueva cúpula la destituyó de BN Vital

Por Sebastián Sánchez
La exdirectora del Banco Nacional, Noylin Cruz, devolvió los montos por un viaje a Chile.
La exdirectora del Banco Nacional, Noylin Cruz, devolvió los montos por un viaje a Chile. (Canva/Diseño Canva)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

