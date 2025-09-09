Estos son los sectores con mayor expectativa de contratación para el último trimestre de 2025

El sector de ciencias de la vida encabeza las expectativas de empleo para el último trimestre de 2025, según Manpowergroup.

Los sectores de ciencias de la vida, finanzas y bienes raíces, bienes y servicios de consumo, y manufactura son los que presentan una mayor expectativa de contratación durante el último trimestre del año, según la más reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup.

El sector de ciencias de la vida y salud reporta una expectativa de empleo del 47%, de acuerdo con un comunicado de la firma. Aunque esta cifra refleja una caída de 5 puntos porcentuales (p. p.) frente al trimestre anterior, representa un aumento de 35 p. p. en comparación al mismo periodo del año pasado.

“En esta oportunidad, el sector con los mejores pronósticos es el de Ciencias de la vida y Salud. A nivel mundial, nuestro país ocupa el primer lugar en expectativas de empleo en este sector, superando el promedio global en 27 p. p.”, señaló Scarleth Tercero, gerente de país para ManpowerGroup Costa Rica.

Otros sectores destacados para el cuarto trimestre del año son Finanzas y Bienes Raíces (46 %), Manufactura (42 %) y Bienes y Servicios de Consumo (35 %), que encabezan las expectativas de contratación en Costa Rica.

En términos geográficos, las regiones con mayor dinamismo laboral serán Alajuela (42%), Cartago (38%) y Guanacaste (37%). En cuanto al tamaño de las empresas, las organizaciones con entre 250 y 999 empleados reportan las expectativas más optimistas con 46%. Por su parte, las compañías con entre 10 y 49 colaboradores reportan 28%.

“Sin duda, la demanda de talento en sectores clave y en las diferentes regiones del país nos permite proyectar un escenario positivo para el empleo en Costa Rica en los próximos meses del año”, agregó Tercero.

La Tendencia Neta del Empleo Ajustada Estacionalmente para Costa Rica es del 35% en los últimos tres meses de 2025, lo cual implica una disminución de 6 p. p. frente al trimestre anterior y de 1 p. p. respecto al mismo periodo del año pasado.

Esta tendencia se calcula al restar el porcentaje de empleadores que anticipan una reducción en sus planillas del porcentaje que espera un aumento, con un ajuste estacional. A nivel mundial, Costa Rica ocupa el cuarto lugar en las perspectivas de empleo. En esta edición de la encuesta participaron más de 400 empleadores.

LEA MÁS: ¿En busca de trabajo? Si habla inglés hay una opción que le conviene