Estos son los sectores con mayor expectativa de contratación para el último trimestre de 2025

La Tendencia Neta del Empleo Ajustada Estacionalmente para Costa Rica fue del 35% para el periodo

Por Luis Enrique Brenes
El gobierno procura la aprobación del proyecto de jornadas laborales 4-3, que se aplicarían en industrias intensivas en Costa Rica.
El sector de ciencias de la vida encabeza las expectativas de empleo para el último trimestre de 2025, según Manpowergroup.







Luis Enrique Brenes

