Economía

Estos son los rendimientos de los fondos de pensiones voluntarias en dólares a abril

BAC Pensiones, BCR Pensiones, Popular Pensiones y BN Vital son las cuatro operadoras que ofrecen planes voluntarios en dólares

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Por Mónica Cerdas Gómez
Los montos mínimos para la apertura del plan voluntario en dólares varían según OPC, pero es posible encontrar opciones desde $10 . (Shutterstock/Shutterstock)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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