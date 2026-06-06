Estos son los rendimientos de los fondos de pensiones voluntarias en dólares a abril

Los montos mínimos para la apertura del plan voluntario en dólares varían según OPC, pero es posible encontrar opciones desde $10 .

En Costa Rica, 17.524 personas están afiliadas a un plan voluntario de pensiones en dólares. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén) a abril de 2026, esto equivale a un 7,88% de la población inscrita a un fondo voluntario de jubilación.

En el mercado nacional hay dos fondos individuales en moneda extranjera: el fondo A y el B. En este último se concentran todos los contratos suscritos después de la entrada en vigencia de la Ley de Protección al Trabajador (Ley 7.983).

Las personas mayores de 15 años interesadas en abrir un plan voluntario en dólares pueden hacerlo por medio de cuatro operadoras de pensiones complementarias (OPC): BAC Pensiones, BCR Pensiones, Popular Pensiones y BN Vital.

En abril del año en curso, BN Vital fue la operadora que reportó la mayor rentabilidad anual nominal (la que no toma en cuenta la inflación) en ambos fondos voluntarios individuales en dólares.

Los datos de la Superintendencia exponen que el rendimiento de esa operadora de pensiones en el fondo A alcanzó un 17,1%, mientras que el del fondo B se ubicó en 16,08%.

En el resto de las operadoras, la rentabilidad anual nominal osciló entre 6,76% y 14,54% para el fondo A, y entre 9,82% y 14,83% para el fondo B.

Retiros de los fondos voluntarios

Los fondos tipo B no permiten retiros anticipados, ya que los recursos deben permanecer en un periodo de “maduración” de 66 meses. Una vez cumplido ese plazo, los recursos se trasladan al fondo A.

Los contratos nuevos del fondo A permiten realizar retiros totales o parciales, con un límite de hasta un 30% cada 12 meses. No obstante, algunos contratos antiguos de este mismo tipo contemplan retiros parciales de hasta un 50%.

El objetivo de los planes voluntarios es complementar la pensión básica y la obligatoria, con el fin de evitar un deterioro en la calidad de vida al momento de la jubilación.