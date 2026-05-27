Moni en su billetera

Desde ¢5.000 al mes: así puede empezar a construir una pensión voluntaria

En Costa Rica, cualquier persona mayor de 15 años puede abrir un fondo voluntario

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Por Mónica Cerdas Gómez
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El objetivo de la pensión voluntaria es garantizar un monto adicional al plan básico y complementario, evitando así un deterioro en la calidad de vida de sus afiliados al momento de jubilarse. (Fotocomposición Canva La Nación/Fotocomposición Canva La Nación)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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