Desde ¢5.000 al mes: así puede empezar a construir una pensión voluntaria

El objetivo de la pensión voluntaria es garantizar un monto adicional al plan básico y complementario, evitando así un deterioro en la calidad de vida de sus afiliados al momento de jubilarse.

Abrir una pensión voluntaria puede convertirse en una de las decisiones financieras más importantes que tome hoy para fortalecer sus ingresos cuando llegue la jubilación.

El objetivo es sencillo: complementar la pensión básica y la pensión obligatoria que ya acumula en una operadora. En otras palabras, ayuda a construir un “colchón” que le permitirá llegar al retiro con más tranquilidad financiera.

Aunque nunca es demasiado tarde para empezar un ahorro previsional, sí hay diferencia entre comenzar hoy o seguir dejándolo “para después”.

Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), recordó que cuanto más pronto nos interesemos por crear un fondo que nos pueda servir al momento del retiro, el tiempo se convierte en nuestro mejor amigo.

La razón está en el efecto combinado del tiempo y los rendimientos. Mientras más años tenga el ahorro previsional, más crecerá su fondo.

De hecho, la operadora de pensiones Vida Plena indica en su sitio web que los rendimientos de los planes voluntarios son atractivos y están exentos de impuestos si se retira después de los 57 años.

Pero, ¿qué tanto podría tener en su fondo si empieza a ahorrar ya? Veamos varios ejemplos.

Si una persona de 25 años ahorra ¢40.000 mensuales durante 40 años, acumularía unos ¢19,2 millones si simplemente guarda el dinero. Pero si realiza esos aportes en un fondo de pensión voluntaria, el monto podría llegar a unos ¢34,6 millones.

El ejercicio fue realizado por Popular Pensiones en junio de 2025, a solicitud de La Nación, bajo el supuesto de que la persona realice el aporte todos los meses.

Ahora, empezar a una edad más avanzada sigue siendo valioso. Según ese mismo cálculo, una persona de 35 años que aporte ¢40.000 mensuales podría acumular cerca de ¢20,5 millones al jubilarse.

Si abre el plan a los 45 años y aporta los mismos ¢40.000 mensuales, el monto acumulado rondaría ¢12,4 millones y, si comienza a los 55 años, tendría unos ¢5,7 millones en el fondo para cuando llegue el momento de la pensión, según estimaciones realizadas por Popular Pensiones en mayo de 2025.

¿Cuánto necesito para abrir una pensión voluntaria?

En Costa Rica, cualquier persona mayor de 15 años puede adquirir un plan de pensión voluntaria a través de una operadora de pensiones complementaria (OPC).

Los montos mínimos para la apertura varían según OPC, pero suelen arrancar desde ¢5.000 mensuales en planes en colones y desde $10 en opciones en dólares. Esto permite empezar poco a poco, incluso con montos bajos.

Además, el aporte mensual no tiene que quedarse fijo toda la vida. Si sus ingresos mejoran, puede aumentar la cuota mensual, hacer aportes extraordinarios o incluso trasladar recursos del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) cuando cumple cada quinquenio laboral.

¿Dónde se puede abrir?

Actualmente, las personas interesadas en abrir un plan voluntario en colones pueden hacerlo mediante Popular Pensiones, BN Vital, BAC Pensiones, BCR Pensiones o Vida Plena.

Los planes en dólares son ofrecidos por todas las mencionadas, excepto Vida Plena.

La mayoría de las operadoras permiten solicitar la apertura del plan a través de sus respectivos sitios web.

¿Cuándo puedo retirar el dinero?

En los contratos suscritos después de la entrada en vigencia de la Ley de Protección al Trabajador, las prestaciones se disfrutan según lo establecido en cada contrato, pero para ello se requiere tener al menos 57 años de edad y haber permanecido mínimo 66 meses en el régimen voluntario.

Cuando se cumplan esos requisitos, puede optar por diferentes modalidades de retiro, entre ellas la operadora podría, por ejemplo, brindar la opción de retirar todo el dinero o establecer una renta temporal.

¿Y si necesito retirarlo antes de los 57 años? También es posible hacerlo siempre que haya cotizado al menos 66 meses. Sin embargo, deberá cancelar al Estado los beneficios fiscales disfrutados.