Estos son los países que envían más turistas a Costa Rica: uno concentra más de la mitad

El país norteamericano supera con amplitud al resto del top 10 de mercados emisores de visitantes hacia Costa Rica

Por Luis Enrique Brenes
Costa Rica recibió 2,2 millones de turistas en los primeros nueve meses del 2025 (de enero a setiembre). El 85% viene de 10 países, especialmente de uno que representa más de la mitad.
Entre enero y setiembre del 2025 ingresaron 2,2 millones de visitantes; el 55% llegó desde Estados Unidos. (ICT)







Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

