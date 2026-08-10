Estos son los países con el IVA más alto y más bajo de la OCDE: ¿dónde está Costa Rica?

Costa Rica ocupa una de las posiciones más bajas en la lista de IVA de la OCDE. Compare su tasa con la de otros países miembros.

El impuesto al valor agregado (IVA) varía de forma significativa entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Mientras algunas economías gravan el consumo con tasas cercanas al 30%, otras aplican porcentajes de un solo dígito. Pero ¿en qué lugar de esa clasificación se ubica Costa Rica?

Según datos oficiales de la OCDE, Costa Rica figura entre los países con las tarifas del IVA más bajas de los 38 miembros de la Organización. Con un gravamen del 13%, se sitúa seis puntos porcentuales (p. p.) por debajo del promedio del bloque, que actualmente alcanza el 19%.

Aun así, no ocupa el último lugar de la clasificación. El país registra una tarifa superior a las de Australia (10%), Japón (10%), Corea del Sur (10%), Suiza (8,1%) y Canadá (5%); este último, con el porcentaje más bajo entre las economías que integran la OCDE.

De acuerdo con los datos del organismo, todos los países miembros del continente americano, con excepción de Canadá, aplican una tasa del IVA superior a la de Costa Rica. México fija este impuesto con un 16%, mientras que Colombia y Chile tienen una tarifa del 19%.

Aunque Estados Unidos forma parte de la OCDE, no cuenta con un IVA de alcance nacional. En su lugar, los impuestos sobre las ventas son establecidos por cada estado y, en algunos casos, por los gobiernos locales.

¿Cuáles economías pagan más?

Hungría encabeza la lista de los países de la OCDE con la tasa del impuesto al valor agregado más alta, al aplicar un gravamen del 27%, ocho puntos porcentuales por encima del promedio de la Organización.

En segundo lugar se ubica Finlandia, con una tarifa del 25,5%, seguida por Dinamarca, Noruega y Suecia, que comparten una tasa del 25%.

Otras economías europeas, como España (21%), Francia (20%) y el Reino Unido (20%), también superan el promedio de la OCDE, aunque con porcentajes más cercanos al promedio del bloque. Por el contrario, Suiza, por ejemplo, se ubica como el segundo país con la tasa impositiva más baja para este gravamen, con un 8,1%.