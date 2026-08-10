Economía

Estos son los países con el IVA más alto y más bajo de la OCDE: ¿dónde está Costa Rica?

El IVA varía en los países de la OCDE con tasas de hasta un 27%. Conozca la posición de Costa Rica

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Por Arianna Villalobos Solís y Luis Enrique Brenes
En la imagen alguien pagando con tarjeta en un datáfono
Costa Rica ocupa una de las posiciones más bajas en la lista de IVA de la OCDE. Compare su tasa con la de otros países miembros. (Shutterstock/Shutterstock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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