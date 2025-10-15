Estos son los hoteles en Costa Rica que han recibido Llaves MICHELIN: vea la lista

Un total de 17 hoteles ubicados en Costa Rica figuran en la reconocida Guía MICHELIN con el sistema de Llaves, una clasificación internacional que evalúa la calidad de las experiencias de hospedaje.
Según la publicación, esta distinción se otorga a establecimientos que cumplen con altos estándares en diseño, confort, atención al detalle, autenticidad y conexión con el entorno.
Las Llaves MICHELIN funcionan de forma similar a las estrellas para restaurantes. Una llave distingue una estadía notable, dos llaves resaltan una experiencia excepcional y tres llaves reconocen una estancia extraordinaria.
El único hotel con tres Llaves MICHELIN en Costa Rica
Nayara Springs, en La Fortuna de San Carlos, se convirtió en el primer hotel costarricense en alcanzar tres Llaves MICHELIN, la distinción más alta de esta guía.
La guía lo describió como una propiedad de lujo solo para adultos, con gastronomía de alto nivel, spa al aire libre y una ubicación privilegiada junto al Parque Nacional Volcán Arenal.
Con esta distinción, Nayara Springs ingresó a un grupo selecto de 143 hoteles en todo el mundo que poseen tres Llaves.
Hoteles con dos Llaves MICHELIN
Seis hoteles en el país obtuvieron dos Llaves MICHELIN, al cumplir con criterios de autenticidad, servicio personalizado y diseño destacado:
- Casa Chameleon Las Catalinas, Guanacaste.
- Pacuare Lodge, Río Pacuare.
- Río Perdido, Guanacaste.
- El Silencio Lodge & Spa, Bajos del Toro.
- Four Seasons Resort Costa Rica at Peninsula Papagayo, Guanacaste.
- Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve, Guanacaste.
Hoteles con una Llave MICHELIN
Diez hoteles costarricenses recibieron una Llave MICHELIN, al ofrecer una experiencia de calidad con características notables:
- Origins Luxury Lodge, Bijagua.
- Kura Boutique Hotel, Uvita de Osa.
- Rancho Pacifico, Uvita de Osa.
- Sendero Hotel, Nosara
- Hotel Aguas Claras, Puerto Viejo.
- Lapa Rios, Puerto Jiménez.
- Silvestre Nosara Hotel & Residences, Nosara.
- Rio Celeste Hideaway Hotel, Bijagua.
- Esh Hotel & Spa, Nosara.
- Andaz Costa Rica Resort at Peninsula Papagayo, Guanacaste.