Este es el primer hotel en Costa Rica que recibe Tres Llaves MICHELIN y entra en la élite mundial

El resort se ubicó entre los 143 hoteles del mundo reconocidos por su excelencia en servicio, diseño y entorno natural

Por Damián Arroyo C.
Nayara Springs se convirtió en el primer hotel del país en recibir Tres Llaves de la Guía MICHELIN, marcando un hito para el turismo nacional.
Nayara Springs se convirtió en el primer hotel del país en recibir Tres Llaves de la Guía MICHELIN, marcando un hito para el turismo nacional. (Nayara Springs/Cortesía)







