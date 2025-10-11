Este es el primer hotel en Costa Rica que recibe Tres Llaves MICHELIN y entra en la élite mundial

Nayara Springs se convirtió en el primer hotel del país en recibir Tres Llaves de la Guía MICHELIN, marcando un hito para el turismo nacional.

Nayara Springs, el hotel exclusivo ubicado en La Fortuna de San Carlos, se convirtió en el primer alojamiento en Costa Rica en obtener Tres Llaves de la Guía MICHELIN, el máximo reconocimiento que esta publicación otorga a nivel mundial.

La distinción, equivalente a una “Estancia Extraordinaria”, se reserva para hoteles que cumplen con los estándares más altos en comodidad, diseño y servicio, y que logran ofrecer una experiencia inolvidable para sus huéspedes. Así lo definieron los criterios internacionales utilizados por la guía, que evaluó más de 7.000 propiedades a nivel global.

Nayara Springs fue catalogada por la guía como “una obra maestra de hospitalidad de lujo”. Según la premiación, el hotel ofrece una experiencia sofisticada en un entorno natural excepcional, con gastronomía de alto nivel, spa al aire libre, y una ubicación estratégica cerca del Parque Nacional Volcán Arenal. Además, se destacó su variedad de actividades que permiten a los visitantes explorar la zona, como caminatas en el bosque y excursiones al volcán.

Con este reconocimiento, el resort se une a un grupo exclusivo de 143 hoteles en el mundo que han alcanzado las Tres Llaves, lo que coloca a Costa Rica en el mapa del turismo de lujo internacional.

Jonathan Rojas, gerente global de relaciones públicas y mercadeo B2B de Nayara Resorts, indicó que este logro reafirma el compromiso de la marca con la excelencia en el servicio, el diseño auténtico y la conexión profunda con el entorno natural y cultural. Agregó que el enfoque de la compañía se centra en la sostenibilidad, el bienestar y en crear experiencias que enriquezcan y sorprendan a cada huésped.

Costa Rica cuenta actualmente con 17 hoteles que han recibido Llaves MICHELIN, un reconocimiento otorgado por la prestigiosa guía a establecimientos que destacan por su calidad, diseño y nivel de servicio.