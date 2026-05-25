Estos 9 países de la OCDE otorgan beneficios en pensiones por maternidad o crianza

Países como Francia y Alemania mitigan la brecha de género dando años extra de cotización por hijos. La fórmula gana terreno en el debate sobre el IVM.

Nueve países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconocen beneficios de pensión relacionados con la maternidad o las labores de crianza, como parte de políticas orientadas a reducir las brechas de género en el mercado laboral y en los sistemas de jubilación.

La discusión cobra relevancia en Costa Rica luego de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) planteara reconocer cuotas de pensión a mujeres por hijos o tareas de cuido, como una medida para fortalecer la sostenibilidad financiera del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en momentos en que el principal fondo de jubilaciones del país enfrenta un escenario crítico.

Maciej Lis, economista de la OCDE, detalló a La Nación que que la mayoría de los países miembros de la OCDE cuentan con mecanismos para mitigar el impacto que tienen las interrupciones laborales por cuido de hijos sobre las pensiones.

Los créditos buscan compensar pausas en la vida laboral y evitar vacíos en los derechos de jubilación.

Nueve países otorgan los beneficios adicionales por maternidad o crianza, incluso si no se produce una interrupción laboral de la mujer.

Austria, Francia, Alemania, Corea y Eslovenia reconocen años extra de cotización; Italia aplica condiciones más favorables para calcular la pensión; y Chequia, Hungría y España conceden bonos pensionarios.

Además, algunos sistemas varían el beneficio según la cantidad de hijos. En Francia, las madres reciben seis trimestres adicionales por cada hijo y ambos padres pueden acceder a un aumento del 10% en la pensión si criaron tres o más menores.

Eslovenia reconoce una tasa adicional de acumulación conforme aumenta el número de hijos, mientras Corea otorga créditos de 12 meses por cada menor.

Chequia brinda actualmente un complemento por cada hijo criado, aunque eliminará el beneficio para los dos primeros entre el 2027 y el 2030. España, por su parte, entrega un suplemento de pensión de hasta cuatro hijos.

Según la OCDE, estas políticas han permitido que, en algunos países, madres con dos hijos reciban pensiones más altas que mujeres sin hijos con trayectorias laborales similares. El incremento va desde un 2,1% en España hasta un 6,2% en Francia.