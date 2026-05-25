Economía

Estos 9 países de la OCDE otorgan beneficios en pensiones por maternidad o crianza

La CCSS analiza otorgar cuotas por hijos o cuido. Un economista de la OCDE explica a ‘La Nación’ cuáles países otorgan estos beneficios en el mundo

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen la silueta de un mujer con un hijo y la fachada de la OCDE
Países como Francia y Alemania mitigan la brecha de género dando años extra de cotización por hijos. La fórmula gana terreno en el debate sobre el IVM. (Shutterstock/Shutterstock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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