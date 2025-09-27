Esto pagan las entidades financieras por certificados de depósito a plazo en colones

Los rendimientos de los CDP en colones son más bajos que en años pasados; sin embargo, se han mantenido relativamente estables en 2025

Si tiene un dinero ocioso, los certificados de depósito a plazo (CDP) en colones son instrumentos de ahorro que pueden adquirirse con facilidad en entidades financieras como bancos, cooperativas, mutuales y financieras.

Los CDP también son populares porque son considerados instrumentos de riesgo bajo a moderado, aunque el emisor no está exento de incumplir con el pago de intereses o del capital, pues esto depende de su solidez financiera.

Los rendimientos actualmente son más bajos que en años pasados; sin embargo, se han mantenido relativamente estables en los últimos meses, según una revisión realizada por La Nación.

La tasa de política monetaria (TPM), indicador de referencia en el mercado en colones del crédito y el ahorro, se redujo hasta el 3,75% el pasado 18 de setiembre, luego de que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) la disminuyera en 25 puntos base (p. b.).

La Nación recopiló las tasas de certificados a plazo de seis, 12 y 24 meses en diversas entidades financieras en la semana del 15 y el 19 de setiembre. Tome en cuenta que los rendimientos pueden variar con el tiempo, según los ajustes que hagan las instituciones.

En la banca pública, las tasas oscilan entre 3,95% a seis meses y un máximo de 4,79% para los plazos de dos años. En el caso de la banca privada, se ubican entre 3,85% en el plazo más corto y 5,30% a 24 meses.

Las cooperativas y financieras suelen ofrecer rendimientos ligeramente superiores, con tasas de interés que van desde 4,97% a seis meses hasta 6,66% a dos años, según los datos recabados en el sondeo. Por su parte, las mutuales se ubican entre 4,25% en el plazo más corto y 5,05% a 24 meses.

Los rendimientos que se presentan son netos, es decir, con el impuesto sobre la renta ya descontado. En la tabla incluida en este artículo, en las entidades están marcadas con un asterisco, (*) se calculó la tasa neta a partir del rendimiento bruto publicado en sus sitios web. Las demás brindaron la información tras una consulta de este medio.

Un CDP representa un acuerdo entre el cliente y la entidad financiera, en el cual se define un monto, un plazo y una tasa de interés. Una vez realizado el depósito, el cliente debe esperar hasta el vencimiento del plazo estipulado para recibir el capital invertido junto con los intereses generados.

También existen otras modalidades de pago, como la mensual o la trimestral, pero los rendimientos pueden variar de acuerdo con los plazos en que se liquiden los intereses. En este artículo se incluyen, principalmente, pagos al vencimiento.

Cada banco, financiera o cooperativa establece sus propias condiciones para los CDP, incluidos los montos mínimos de inversión, que suelen ser de ¢50.000, aunque pueden variar según la institución.

La mayoría de entidades ofrecen la posibilidad de concretar el certificado por medio de sus plataformas de banca electrónica a través de sus sitios web y aplicaciones móviles, sin necesidad de acudir a una sucursal.

La tasa pasiva negociada (TPN) en moneda nacional —un promedio neto de lo que las entidades pagan a sus clientes por las captaciones a plazo— pasó de 4,01% en agosto del 2024 a 4,32% en el mismo mes de este año.