Economía

Esto es lo que vende y compra Costa Rica a Irán

La balanza comercial entre Costa Rica e Irán cerró 2025 con saldo positivo para nuestro país.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Contenedores con las banderas de Costa Rica e Irán en un puerto, representación del comercio bilateral centrado en exportaciones costarricenses de equipos de precisión y médicos, con balanza comercial favorable en 2025.
Las relaciones comerciales entre Costa Rica e Irán se concentran principalmente en el sector de equipos de precisión y médicos, según datos de Procomer. En 2025, la balanza comercial fue favorable para Costa Rica, con exportaciones por $580.900 e importaciones por $80.500. (Generada con IA/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Comercio Costa Rica con IránExportacionesImportacionesConflicto en Irán
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.