Esto es lo que vende y compra Costa Rica a Irán

Las relaciones comerciales entre Costa Rica e Irán, se concentran principalmente en los bienes de un sector que tiene un alto desarrollo en el país, de acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Al cierre de 2025, la balanza comercial entre ambos países fue favorable para Costa Rica, al registrar exportaciones por $580.900 e importaciones estimadas en $80.500.

En ambas vías, los principales productos comercializados pertenecen al sector de equipos de precisión y médicos, que en general se posicionan como los principales bienes de exportación de Costa Rica, los que garantizaron el 48% de las colocaciones del país hacia el exterior, estimadas en $22.855 millones.

Durante el pasado fin de semana, la situación geopolítica en Medio Oriente se recrudeció tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. En respuesta, este país lanzó represalías similares contra naciones vecinas.

El año pasado, de acuerdo con los datos de Procomer, Costa Rica exportó hacia Irán $534.100 en prótesis de uso médico; el segundo producto en importancia fueron desperdicios y desechos de aluminio, por $40.300.

Durante 2023 y 2024, Costa Rica también vendió hacia este destino tinta negra de imprenta.

En los últimos cinco años, otros productos colocados en Irán fueron café tostado sin descafeinar, chocolates y preparaciones de cacao, y artículos eléctricos y electrónicos.

En el caso de las importaciones, nuestro país compró en 2025 un total de $80.500; estas correspondieron a otros dispositivos médicos, según la descripción de Procomer.

Entre 2021 y 2024, las principales importaciones provinieron de la industria química, entre ellas medicamentos y alcaloides del opio y sus derivados.

De acuerdo con los datos de la Promotora, en 2025 Marruecos fue el principal destino de las exportaciones de Costa Rica hacia Medio Oriente, con $29,1 millones, seguido de Israel ($25,1 millones) y Emiratos Árabes Unidos ($22,2 millones).