Estas son las fechas de pago de las pensiones de Jupema en febrero de 2026

Las personas pensionadas del Magisterio ya pueden consultar las fechas de pago de Jupema para febrero de 2026.

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) estableció las fechas de pago de las pensiones correspondientes a febrero de 2026, dirigidas a las personas jubiladas del sector educación.

Durante este mes, quienes pertenecen al Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) recibirán el depósito de su pensión los días 13 y 25 de febrero, de acuerdo con el calendario oficial divulgado por la institución.

En el caso del Régimen Transitorio de Reparto (RTR), el pago de la pensión se realizará el 20 de febrero, como único depósito mensual para este grupo de pensionados.

Calendario de pagos de Jupema

El Régimen de Capitalización Colectiva cubre a las personas que ingresaron a laborar al Magisterio Nacional después del 15 de julio de 1992 y es administrado técnica, jurídica y financieramente por Jupema. El Régimen Transitorio de Reparto, en cambio, protege a quienes iniciaron labores antes de esa fecha y se financia con recursos del Presupuesto Nacional.

Jupema recomendó a las personas pensionadas verificar su régimen y considerar estas fechas para la organización de gastos y compromisos financieros del mes.