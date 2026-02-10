Economía

Estas son las fechas de pago de las pensiones de Jupema en febrero de 2026

Si usted es pensionado del Magisterio, conviene tomar nota: Jupema ya fijó el calendario de depósitos de febrero

Por Silvia Ureña Corrales
En el sector privado, el salario escolar se paga solo a trabajadores que autorizaron rebajos mensuales como ahorro voluntario.
Las personas pensionadas del Magisterio ya pueden consultar las fechas de pago de Jupema para febrero de 2026. (Canva /Canva)







Silvia Ureña Corrales

