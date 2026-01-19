Estas son las fechas de pago de las pensiones de Jupema en 2026

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) dio a conocer el calendario oficial de pago de pensiones para 2026, que establece las fechas en que las personas jubiladas del sector educación recibirán sus depósitos mensuales.

El cronograma aplica para quienes pertenecen al Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) y al Régimen Transitorio de Reparto (RTR), ambos administrados por JUPEMA, aunque con fuentes de financiamiento y condiciones distintas.

Durante enero, las pensiones del RCC se depositarán los días 13 y 28, mientras que las del RTR se pagarán el 20. Ese mismo esquema se mantendrá a lo largo del año, con variaciones en algunos meses por ajustes administrativos y calendario bancario.

Además, la junta confirmó que el aguinaldo para pensionados se depositará el 4 de diciembre, fecha que coincide con el cronograma habitual de años anteriores.

Calendario de pagos de Jupema ( Jupema/Jupema)

El Régimen de Capitalización Colectiva cubre a las personas que ingresaron a laborar al Magisterio Nacional después del 15 de julio de 1992, mientras que el Régimen Transitorio de Reparto protege a quienes iniciaron labores antes de esa fecha y se financia con recursos del Presupuesto Nacional.

Jupema recomendó a las personas pensionadas verificar su régimen y fechas específicas en los canales oficiales de la institución, con el fin de planificar gastos y compromisos financieros durante el año.

Puede obtener más información en este link: https://www.juntadepensiones.cr/contenido/foro-de-pensiones