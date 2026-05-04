Economía

Estas ciudades de Latinoamérica están entre las 100 mejores del mundo en 2026

México, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile figuran con sus principales ciudades en listado internacional de 2026

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Por Jailine González Gómez
Siete ciudades latinoamericanas figuran en el ranking "World’s Best Cities 2026", que analiza percepción, economía, cultura y calidad de vida urbana.
Ranking internacional incluye a siete ciudades latinoamericanas entre las 100 mejores del mundo en 2026. (Canva/Canva)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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