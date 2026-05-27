Economía

Estados Unidos y México inician revisión de su tratado de libre comercio

Inicia la revisión formal del T-MEC. México defiende ante Estados Unidos un acuerdo vital para el destino del 80% de sus exportaciones

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Por AFP
Estados Unidos exige a México más acciones contra el narco y condiciona su apoyo a resultados en capturas, extradiciones y decomisos.
Delegaciones de México y Estados Unidos definen los primeros pasos para actualizar el T-MEC en la revisión del tratado de libre comercio. (Canva stock/Andrew Patrick Photo de Pexels/Eduardo López de Pexels)







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