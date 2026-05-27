Estados Unidos y México inician revisión de su tratado de libre comercio

Delegaciones de México y Estados Unidos definen los primeros pasos para actualizar el T-MEC en la revisión del tratado de libre comercio.

México, México. México y Estados Unidos dieron inicio el miércoles a las negociaciones formales del tratado de libre comercio América del Norte (T-MEC), que se producen bajo presiones arancelarias del gobierno de Donald Trump.

El T-MEC, en el que también participa Canadá, debe ser revisado cada seis años. Es vital para la economía mexicana, que tiene a Estados Unidos como principal socio comercial y destino de más del 80% de sus exportaciones.

La primera ronda de negociaciones se extenderá hasta el viernes y la delegación mexicana estará encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La secretaría mexicana de Economía informó en un comunicado que las partes “definieron los siguientes pasos para profundizar las conversaciones, con miras a identificar resultados concretos en beneficio de la región”.

“México y Estados Unidos reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral en favor de una América del Norte más integrada, dinámica y robusta”, añadió el texto.

Interrogada sobre este proceso durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum manifestó su optimismo de que se alcanzará un acuerdo.

“Va a ser muy buen diálogo”, dijo al detallar que la noche anterior el secretario Ebrard ya tuvo un primer intercambio con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Estas negociaciones se realizan en medio de tensiones con Estados Unidos en materia de seguridad, además de que Trump ha amagado con retirarse del acuerdo con el argumento de que no beneficia a la economía de su país.

Otras rondas seguirán en junio y julio en Washington y Ciudad de México, respectivamente.

El acuerdo entre los tres países se revisará este año por primera vez desde que entró en vigor en 2020.