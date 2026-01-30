Estados Unidos y Guatemala firman acuerdo que reduce barreras arancelarias

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, y Adriana Gabriela García, ministra de Economía de Guatemala, durante la firma del Acuerdo de Comercio Recíproco entre ambos países, el 30 de enero.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), informó este viernes sobre la firma del Acuerdo de Comercio Recíproco entre los Estados Unidos y Guatemala.

En noviembre pasado, ambos países habían acordado un acuerdo comercial marco. La firma se hizo efectiva un día después de realizada la ratificación de un tratado similar con El Salvador.

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, dijo que la firma de otro Acuerdo de Comercio Recíproco en el Hemisferio Occidental aborda las barreras comerciales que enfrentan los trabajadores y productores estadounidenses, expande y solidifica los mercados para las exportaciones estadounidenses y fortalece los lazos económicos estratégicos.

Por Guatemala, participó la ministra de Economía, Adriana Gabriela García, se informó por medio de un comunicado de prensa.

Geer reconoció el fuerte compromiso de Guatemala con el comercio recíproco con los Estados Unidos. “Este Acuerdo se basa en nuestra relación comercial de larga data y el interés compartido en reforzar las cadenas de suministro regionales”, apuntó.

Estos acuerdos surgen de negociaciones bilaterales tras la imposición de aranceles a las importaciones que Washington aplicó en abril de 2025 a más de 160 socios comerciales, entre ellos Costa Rica. Nuestro país mantiene estas pláticas desde mayo pasado.

El acuerdo con Guatemala establece que Estados Unidos aplicará una tarifa arancelaria del 0% a una lista de bienes indicada.

Asimismo, indica que Guatemala eliminará sus licencias de importación o aplicará licencias de importación automáticas para bienes de los EE. UU., además de que permitirá que los bienes estadounidenses que cumplan con los estándares, reglamentos técnicos o procedimientos de evaluación aplicables en ese país o internacionales, ingresen a su territorio sin requisitos adicionales de evaluación.

Por otro lado, Guatemala proporcionará acceso al mercado no discriminatorio o preferencial para los bienes agrícolas de los EE. UU. según lo establecido en el acuerdo y garantizará que sus medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) se basen en la ciencia y el riesgo y no operen como restricciones encubiertas al comercio bilateral, y eliminará las barreras MSF injustificadas en áreas que socaven la reciprocidad.

El acuerdo, de 167 páginas, incluidos los anexos, indica que Guatemala proporcionará un estándar robusto de protección para la propiedad intelectual, protegerá los derechos laborales reconocidos internacionalmente y no impondrá impuestos a los servicios digitales, o impuestos similares, que discriminen a las empresas de los Estados Unidos en la ley o en la práctica

El convenio bilateral refiere que Estados Unidos trabajará con Guatemala para agilizar y mejorar el comercio de defensa.

También expresa que Guatemala no comprará ningún reactor nuclear, barras de combustible o uranio enriquecido de ciertos países.

El acuerdo entrará en vigor 30 días después de la fecha en que las partes se hayan notificado mutuamente por escrito la finalización de sus respectivos procedimientos legales.