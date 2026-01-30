Economía

Estados Unidos y Guatemala firman acuerdo que reduce barreras arancelarias

Guatemala se suma a la agenda de acuerdos comerciales recíprocos de Estados Unidos, tras la ratificación de un tratado similar con El Salvador.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Jamieson Greer y Adriana Gabriela García firman el Acuerdo de Comercio Recíproco entre Estados Unidos y Guatemala en Washington.
Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, y Adriana Gabriela García, ministra de Economía de Guatemala, durante la firma del Acuerdo de Comercio Recíproco entre ambos países, el 30 de enero. (Cortesía USTR /Cortesía USTR)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GuatemalaEstados UnidosUSTRAcuerdo comercial
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.