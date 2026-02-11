Economía

Estados Unidos superó las expectativas con 130.000 nuevas contrataciones de trabajo en enero

El mercado laboral en Estados Unidos inició el año con 130.000 nuevos puestos y una caída del desempleo al 4,3%, según el Departamento del Trabajo.

Por AFP
Cartel de "Now Hiring" frente a un local comercial, con dos personas caminando al fondo. La imagen simboliza el crecimiento del empleo en Estados Unidos, destacando la diversidad de trabajadores en el mercado laboral.
Un cartel con el texto "Now Hiring" (contratando ahora) se encuentra en primer plano, frente a un local comercial. Estados Unidos creó 130.000 empleos en enero y bajó el desempleo al 4,3%, disipando temores de recesión. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/Andrew Caballero / AFP)







Empleo en Estados UnidosDepartamento del Trabajo
