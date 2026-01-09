Economía

Creación de empleo en Estados Unidos en diciembre por debajo de expectativas

Aunque la tasa de desempleo bajó levemente en diciembre, los datos oficiales confirman un deterioro del mercado laboral estadounidense, el más marcado en más de una década fuera del período de pandemia.

EscucharEscuchar
Por AFP
Empleos en Estados Unidos
Los últimos datos del Departamento de Trabajo revelan que el mercado laboral estadounidense avanza con fragilidad, alimentando el debate sobre el rumbo de la política monetaria en 2026. (FORD/FORD)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Empleo en Estados UnidosEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.