Economía

Estados Unidos sanciona a seis entidades y una persona por facilitar blanqueo de fondos con criptomonedas en Irán

Washington acusó a Teherán de usar estos recursos para respaldar a organizaciones terroristas

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Por Europa Press
Moneda representativa del bitcóin con gráficos financieros desenfocados, relacionada con la decisión judicial de vender bitcóins incautados del caso Silk Road.
Las medidas afectan a dos plataformas que, según Washington, desempeñan un papel relevante en el mantenimiento de la conectividad financiera internacional del régimen iraní. (OZAN KOSE/Ozan Kose / AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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