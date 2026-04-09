Economía

Estados Unidos revisa a la baja el PIB del último trimestre de 2025

Crecimiento de la economía de Estados Unidos se enfría a 0,5% por menor inversión, según datos oficiales

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Por AFP y Europa Press
Economía de Estados Unidos
Una nueva revisión confirma desaceleración económica en Estados Unidos durante último trimestre de 2025. (Shutterstock/Shutterstock)







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