Economía

Estados Unidos realiza aumento sorpresivo de reservas comerciales de petróleo

El aumento inesperado de las reservas de petróleo en Estados Unidos coincide con un repunte en los precios del crudo y presiones inflacionarias.

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Por AFP
El petróleo venezolano emergió tras un terremoto en 1875. El hallazgo impulsó la creación de la primera petrolera y cambió la economía del país.
El mercado energético muestra señales mixtas: suben las reservas de petróleo en Estados Unidos mientras los precios continúan elevados. (Canva /Canva)







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