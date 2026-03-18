Estados Unidos realiza aumento sorpresivo de reservas comerciales de petróleo

El mercado energético muestra señales mixtas: suben las reservas de petróleo en Estados Unidos mientras los precios continúan elevados.

Washington. Las reservas comerciales de petróleo registraron un fuerte aumento la semana pasada en Estados Unidos, a contracorriente de las previsiones, según cifras publicadas el miércoles por la Agencia de Información sobre Energía (EIA).

Durante el período de siete días que terminó el 13 de marzo, estas existencias aumentaron en 6,2 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba, por el contrario, una caída de aproximadamente 1,5 millones, según el consenso elaborado por la agencia Bloomberg.

Desde los primeros ataques a Irán lanzados por Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero, los precios del petróleo crudo se han disparado casi un 50%.

Y en las gasolineras de Estados Unidos, un galón (3,78 litros) cuesta ahora $3,84 , frente a $2,98 a finales de febrero, según los datos de referencia de la asociación automovilística estadounidense AAA.

Este miércoles la bolsa de Nueva York abrió en rojo debido a un nuevo aumento en los precios del petróleo y un índice de inflación mayorista en aumento en Estados Unidos, a pocas horas del final de la reunión de la Reserva Federal (Fed).

En las primeras operaciones, el Dow Jones cedía un 0,36%, el índice Nasdaq perdía un 0,28% y el índice ampliado S&P 500 retrocedía un 0,31%.