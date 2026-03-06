Economía

Estados Unidos pierde empleos pero la Casa Blanca considera que economía sigue ‘fuerte’

¿Se enfría el mercado laboral? Estados Unidos perdió 92.000 empleos en febrero, desafiando todas las proyecciones.

EscucharEscuchar
Por AFP
La Fed considera que el mercado laboral se mantiene sólido en Estados Unidos, con una tasa de desempleo en torno al 4%.
La tasa de desempleo subió ligeramente a 4,4% en febrero desde el 4,3% el mes anterior. (OLIVIER DOULIERY/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
empleoEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.