Estados Unidos pierde empleos pero la Casa Blanca considera que economía sigue ‘fuerte’

La tasa de desempleo subió ligeramente a 4,4% en febrero desde el 4,3% el mes anterior.

Washington. El empleo en Estados Unidos cayó sorpresivamente en febrero, según datos oficiales publicados el viernes que alimentan las preocupaciones sobre un enfriamiento del mercado laboral.

Pese a la caída, la Casa Blanca considera que la economía está “fuerte”, cuando se acercan las elecciones de medio mandato este año.

La mayor economía del mundo perdió 92.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un aumento de 126.000 empleos en enero, informó el Departamento de Trabajo.

La tasa de desempleo subió ligeramente a 4,4% desde el 4,3% el mes anterior.

La fuerte caída general del empleo se debió a un descenso de puestos en el sector sanitario a causa de huelgas, señaló el Departamento de Trabajo.

“El empleo en el sector de la información y en el gobierno federal siguió mostrando una tendencia a la baja”, agregó el informe.

Los economistas habían anticipado ampliamente una fuerte desaceleración en el crecimiento del empleo, pero no una caída.

Si la tendencia continúa, complicará los intentos del presidente Donald Trump de aliviar la creciente preocupación por el costo de la vida.

“Aunque febrero es un mes corto y las cifras suelen ser más bajas, el informe de hoy quedó muy por debajo de las proyecciones”, dijo Ger Doyle, presidente regional para Norteamérica de ManpowerGroup.

Esto “indica que los empleadores fueron mucho más prudentes en sus planes de contratación al comenzar el mes”, añadió Doyle en un comunicado.

El experto dijo que el panorama general muestra un mercado laboral “cauteloso” en el que los empleadores están sumando puestos donde es imprescindible, pero esperan señales económicas más claras antes de ampliar sus planes de contratación.

Casa Blanca opina que todo va bie

El principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo en una entrevista el viernes que la economía estadounidense es “realmente fuerte” a pesar de la pérdida de empleos.

Hasset le dijo a CNBC que los observadores deberían “tomar el promedio de varios meses” cuando se trata de las cifras de contrataciones, y añadió que los datos más recientes están dentro de lo previsto “porque la inmigración ha bajado tanto que el nivel de equilibrio del empleo probablemente se sitúa en el rango de 30.000 o 40.000 puestos de trabajo (creados) al mes”.

El nivel de equilibrio es el que permite mantener estable la tasa de desempleo.

“Es coherente con todo lo demás que estamos viendo, que es que la economía es realmente fuerte”, afirmó.

Preocupaciones

Es probable, no obstante, que las cifras de empleo acrecienten las preocupaciones sobre el mercado laboral, cuya fortaleza había contribuido anteriormente a apuntalar el gasto de las familias.

Los datos de febrero también podrían servir de argumento favorable a una reanudación de los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central) para estimular la economía.

De hecho, este viernes se conocieron también las cifras de consumo de los hogares estadounidenses, que siguieron perdiendo fuelle en enero, aunque con un retroceso de las ventas minoristas menor al que preveían los mercados.

Según el Departamento de Comercio, las ventas minoristas cayeron 0,2% en un mes, hasta 733.500 millones de dólares.

Los analistas esperaban una caída de 0,4% en un mes, según el consenso publicado por MarketWatch.

El período estuvo especialmente marcado por varias olas de frío que afectaron a distintas regiones del país, lo que limitó los desplazamientos y lastró las compras.

En términos interanuales, este índice, que incluye rubros como las compras en tiendas, las salidas a restaurantes o las cargas de combustible, sigue mostrando una tendencia al alza, del 3,2%.