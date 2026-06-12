Economía

Estados Unidos aprueba compra de Warner por parte de Paramount por $111.000 millones

Tras ocho meses de revisión, las autoridades estadounidenses aprobaron la compra de Warner Bros Discovery por parte de Paramount Skydance. El acuerdo creará un gigante del entretenimiento

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Por AFP
En la imagen la fachada de paramount y el logo de warner
La adquisición de Warner Bros Discovery por parte de Paramount Skydance recibió el visto bueno de Washington, pero la operación aún enfrenta investigaciones estatales, revisión europea y la oposición de actores y directores de Hollywood. (AFP/AFP)







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