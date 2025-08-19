Economía

Estados Unidos amplía alcance de aranceles al acero y aluminio a ‘productos derivados’

La Oficina de Industria y Seguridad informó en una nota que añadió 407 tipos de mercancías a las listas de artículos considerados “productos derivados” del acero y el aluminio.

Por AFP

Estados Unidos amplió el alcance de sus aranceles al acero y el aluminio, informó el Departamento de Comercio este martes 19 de agosto, en una decisión que impacta a cientos de productos que contienen esos materiales, como sillas para bebés o maquinaria pesada.








