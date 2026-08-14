Economía

Estados de Estados Unidos reclamarán unos $200.000 millones a Meta en juicio por adicción a menores

La empresa tecnológica se defenderá en un juicio de seis semanas que arrancará este 18 de agosto

EscucharEscuchar
Por AFP
META
En 2023, una coalición de estados ya había demandado a Meta por diseñar presuntamente funciones adictivas para niños en sus aplicaciones e infringir leyes estatales. (SAMUEL BOIVIN/NurPhoto via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MetaRedes socialesInstagramFacebookEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.