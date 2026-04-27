Economía

Estado pagará más y por mayor tiempo antiguas pensiones del Magisterio: en 65 años desembolso será de ¢16 billones

Un estudio de Jupema revela que contribuyentes cargarán por un siglo pago del régimen de pensiones del Magisterio cerrado en 1992

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Por Gustavo Ortega Campos
Señal de advertencia sobre una calculadora con figuras de adultos mayores, en alusión al aumento del costo de pensiones del régimen RTR y la presión sobre el Presupuesto Nacional en Costa Rica
El Régimen Transitorio de Reparto (RTR) obligará a los contribuyentes a destinar más recursos del Presupuesto Nacional para cubrir el pago de pensiones durante los próximos 65 años, según proyecciones de la Jupema. (Shutterstock/Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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