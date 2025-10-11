‘Es un triunfo para la autonomía de la banca estatal’, afirma presidente del Banco Nacional, restituido por Sala IV

Marvin Arias Aguilar, presidente de la junta directiva del Banco Nacional. Había sido destituido por el gobierno el pasado 28 de mayo, este viernes la Sala Constitucional ordenó su restitución en el cargo.

Marvin Arias Aguilar, presidente del Banco Nacional (BN), restituido este viernes por la Sala IV, dijo que supo de su vuelta al cargo por la publicación en medios.

“!Aquí estoy celebrando eso!”, fue su primera reacción al recibir la llamada de La Nación.

“Es un inmenso, importante y necesario triunfo de la autonomía de la banca estatal. Esto era muy importante dejarlo muy claro, y consecuencia de la institucionalidad de Costa Rica. Y con eso podemos llevar tranquilidad al Banco Nacional y a sus millones de clientes que deben estar muy tranquilos con la resolución de la Sala IV", agregó Arias entre titubeos.

Dijo que en lo personal recibe el fallo “con mucha emoción”.

“Nuestra lucha no era tanto en lo personal, sino por la institucionalidad y por la autonomía de la banca estatal, la autonomía administrativa", aseveró.

Sobre el retorno a sus funciones y del resto de directivos, Arias dijo que los fallos de la Sala IV son de inmediato cumplimiento, pero llevan a algún trámite. “Entonces será próxima semana“, señaló.

Por su parte, Rodolfo Brenes, abogado representante del directivo restituido del BN, Rodolfo González Cuadra, calificó la decisión de histórica, por su trascendencia institucional.

“La Sala Constitucional no solamente está reconociendo que se violaron derechos de los integrantes de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica, sino que también está señalando que ningún gobierno puede comportarse de manera autoritaria y abusar de su poder”, apuntó.

Brenes opinó que lo sucedido en este caso “fue gravísimo”.

“Se lesionaron groseramente principios fundamentales sobre los cuales descansa nuestro Estado democrático de Derecho. Hoy la Sala IV nos recuerda que en Costa Rica el Presidente y Vicepresidente de la República, como todos los funcionarios públicos, están sometidos a la Constitución y a las leyes. En tiempos de autoritarismo, esta resolución renueva la fe de quienes creemos en el sistema democrático”, concluyó.

El Gobierno destituyó, el pasado 28 de mayo, como parte de una disputa por el nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general.

En el fallo de la Sala Constitucional se ordenó, de manera inmediata, restituir en el cargo a Rodolfo González Cuadra, José Manuel Arias Porras, Marvin Arias Aguilar, Maricela Alpízar Chacón para el periodo en el que fueron nombrados.

En la resolución no se mencionan a los exdirectivos José Bernal Alvarado Delgado, Montserrat Buján Boza y Ruth Alfaro Jara. Sin embargo, los magistrados anularon las resoluciones que fundamentaron su remoción, con lo cual también vuelven a sus cargos.