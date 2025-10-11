Economía

‘Es un triunfo para la autonomía de la banca estatal’, afirma presidente del Banco Nacional, restituido por Sala IV

Marvin Arias, presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional, restituido por la Sala IV, habla de la relevancia del fallo.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Ex junta directiva Banco Nacional
Marvin Arias Aguilar, presidente de la junta directiva del Banco Nacional. Había sido destituido por el gobierno el pasado 28 de mayo, este viernes la Sala Constitucional ordenó su restitución en el cargo. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banco NacionalMarvin AguilarSala Constitucional
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.