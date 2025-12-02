¿En cuáles cantones es más estable el empleo? Estos son los 10 que lideran

El empleo es más estable en cantones de la GAM, de acuerdo con el último índice de competitividad cantonal.

La estabilidad en el empleo es una señal de que existen oportunidades laborales a largo plazo para las personas trabajadoras. Por ello, naturalmente, es un indicador clave sobre el desempeño económico de los cantones.

De acuerdo con el Informe del Índice de Competitividad Nacional 2025, del Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), 10 cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM) son los que más destacan en este indicador.

Se trata de Montes de Oca, Moravia, Tibás, Curridabat, Barva, Santo Domingo, Santa Ana, Escazú, San Pablo y Santa Bárbara, que obtuvieron más de 94,9 puntos y se ubicaron entre los 10 primeros lugares.

Montes de Oca lideró con una puntuación de 97,4 sobre un máximo de 100. Este cantón ascendió desde el puesto 32, que registró en el Índice del año pasado, cuando obtuvo 66,7 puntos.

Moravia ocupó la segunda posición con 96,2 puntos; subió desde el lugar 37 del ranquin previo. Cantones como Escazú, San Pablo, Barva y Tibás se han mantenido dentro de los puestos más altos en ambas ediciones del Índice.

La primera posición en la estabilidad en el empleo corresponde al cantón con más personas trabajadoras con contratos indefinidos o permanentes, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

Andrés Fernández, economista del CPC, explicó que en el 2025 se dio un salto importante en comparación con lo visto el año anterior.

Atribuyó este cambio a la reconfiguración del mercado laboral de Costa Rica tras la pandemia, según el investigador.

“Muchísimas personas han abandonado el mercado laboral y ahora pasan a la categoría de ‘fuera de la fuerza de trabajo’. Esto ha tenido impacto en indicadores de calidad del empleo. (...) los que quedan en el mercado cada vez van depurando más la información que reportan sobre la estabilidad de su empleo”, afirmó Fernández.

El fenómeno de salida de personas de la fuerza de trabajo también fue reseñado en un análisis de la firma Consejeros Económicos y Financieros S. A. (Cefsa), el cual evidenció que Costa Rica es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con pérdida de trabajadores ocupados tras la pandemia.

GAM con clima laboral favorable

Sobre los resultados del Índice de Competitividad Nacional, Fernández explicó que quienes logran insertarse en el mercado laboral de la GAM suelen acceder a empleos de mayor calidad en comparación con otras regiones del país.

El economista dijo que la mayoría de los indicadores de calidad del empleo han mantenido esa tendencia en sus informes, con los mejores desempeños concentrados en cantones de la GAM.

“La mayoría del empleo formal que se registra en Costa Rica se ofrece en la GAM; por lo tanto, ahí es donde vamos a encontrar la mayor proporción de personas asalariadas que cuentan con seguro de salud y otros indicadores similares”, afirmó Fernández.

Agregó que el indicador también refleja la salida de personas de la fuerza de trabajo, especialmente porque algunas que no conseguían empleo o tenían contratos menos estables se han retirado.

Por su parte, el economista Daniel Ortiz, director ejecutivo de Cefsa, comentó que esto también genera movilidad en las personas, ya que suelen trasladarse hacia las zonas con más oportunidades laborales.

“Tiene lógica que se dé en la GAM (...) porque se necesita tener acceso a carreteras, a electricidad, a conectividad y acceso a recurso humano calificado para ciertos tipos de manufactura. Normalmente, ese checklist (de factores que buscan las empresas) se da mejor en la GAM”, añadió.

Ortiz advirtió de que, desde la pandemia, ha surgido un crecimiento económico sin una generación intensiva de empleo, influido por tendencias como la inteligencia artificial (IA) y la digitalización de procesos.

El índice de competitividad, publicado por el CPC desde el 2021, evalúa seis pilares:

- Instituciones

- Infraestructura

- Adopción de tecnologías de información y comunicación

- Salud

- Habilidades y competencias

- Dinamismo de mercados

El análisis abarca un total de 29 dimensiones y 125 indicadores a escala cantonal.

Puntuaciones más bajas

En el grupo con menor calificación, el cantón de Talamanca se ubicó en el puesto 82 con 62,3 puntos. En el informe del año anterior también ocupó la última posición en este indicador.

La Cruz, en Guanacaste, le siguió a Talamanca, con una puntuación de 69,1 en el informe de este 2025. El cantón descendió un lugar respecto al 2024, cuando ocupó la posición 80.

Fernández explicó que, en las zonas periféricas del país, los empleos suelen concentrarse en actividades más intensivas en mano de obra poco calificada, a diferencia de los que se generan en el área metropolitana.

“En la GAM están la mayoría de empleos que tienen que ver con zonas francas, con alto perfil profesional. Mientras que hacia afuera, conforme nos vamos alejando de la GAM, los empleos están más vinculados a actividades manuales, especialmente agrícolas”, explicó.

El especialista señaló que las actividades que se desempeñan en mayor proporción fuera del área metropolitana suelen ofrecer menores niveles de estabilidad laboral, con un peso importante de contratos temporales y empleo informal.

Para el tercer trimestre del 2025, la población ocupada en Costa Rica fue de 2.206.569 personas, de acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Entre los hombres, la cifra alcanzó 1.363.157 personas; es decir, 7.655 más que en el mismo periodo del año pasado. El INEC indicó que la variación no fue estadísticamente significativa.

En el caso de las mujeres, la población ocupada disminuyó a 843.412 personas, frente a las 899.895 registradas el año anterior. Esta reducción sí resultó estadísticamente significativa.

La población ocupada incluye a quienes participaron en la producción de bienes y servicios económicos y trabajaron al menos una hora durante la semana de referencia de la encuesta.