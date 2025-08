Presidente de la Cámara de Industrias: la baja en el precio del dólar es el factor que más nos afecta

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), enlistó los principales factores que amenazan la competitividad del país en una reciente encuesta. Los alcances de estas afectaciones son explicados por Sergio Capón Brenes, presidente de la gremial en donde destaca que la apreciación del tipo de cambio es la mayor amenaza.

Capón de 62 años, está al frente de la CICR desde hace tres años, también se refirió al tema de los aranceles de Donald Trump. A continuación un extracto de la entrevista.

Sergio Capón Brenes, presidente de la Cámara de Industrias. (Gustavo Ortega/La Nación)

— La reciente encuesta realizada por la Cámara se muestra como un termómetro en el tema de competitividad del país. ¿Con base en los resultados considera que el país se encuentra en alto o mediano riesgo? Copiado!

— Cuando uno habla de competitividad, puede hablarlo en términos relativos o específicos.

“En términos de relativos depende con quién usted se compare, si nos comparamos con algunos países en vías de desarrollo, inclusive vecinos de la región, Costa Rica no está mal.

“Tenemos que ver esto en términos absolutos y aquí sí sabemos que tenemos muchas áreas con fuertes debilidades y solucionarlas nos hará más competitivos”.

— ¿Cuál es la relevancia de la competitividad? Copiado!

— Nos ubica en un mejor ranking como un país con mejor clima de negocios, para mejorar la capacidad para que las empresas puedan crecer, generar riqueza, empleos y atraer inversión extranjera de manera sostenida.

“Efectivamente, no podemos decir que seamos el peor país del mundo ni mucho menos. Pero cuando nos comparamos con otra economía desarrollada tenemos todavía mucho espacio de mejora”.

— ¿Qué tanta afectación ha tenido en competitividad con la apreciación del tipo de cambio? Copiado!

— Definitivamente, es el factor que más tiene impacto en el corto plazo, porque este factor hizo que en seis meses desde mediados del 2022, de un momento a otro, tuvimos una apreciación sumamente violenta y arrancamos 2023 con un tipo de cambio completamente distinto. Para los exportadores, los costos en colones aumentaron un 25%, casi de un día para otro.

“El impacto sigue estando y sigue siendo el factor que más afecta la competitividad. Nosotros consideramos que tenemos un tipo cambio sumamente apreciado que no responde a la realidad nacional”.

— ¿En qué se traduce el impacto para los empresarios? Copiado!

— Tiene un impacto grandísimo porque encarece todos los costos de operación en el país. Porque el exportador recibe dólares y tiene que pagar sus cuentas en colones y al apreciarse la moneda se encarecieron un 25%.

— Desde la perspectiva del sector industrial, ¿de quién es la responsabilidad de buscar una solución y cuál sería? Copiado!

— Hemos señalado que la política monetaria que ha manejado el Banco Central ha sido sumamente restrictiva, sumamente cauta y de alguna manera influyó en la tendencia del tipo de cambio.

“Nos parece que ha habido un cambio de endeudamiento importante hacia dólares. El país ha venido colocando una cantidad relevante de eurobonos que esperábamos no tuviera gran impacto porque se iban a usar para pagar vencimientos de deuda externa, es decir, no entrarían a la economía local, pero sí nos parece que ha habido una influencia de esos ingresos de préstamos al país que han abonado, a ese aumento.

— ¿Cómo resolverlo entonces? Copiado!

— Es un tema muy complejo, no es nada fácil, no es tan sencillo como decir que somos víctimas de nuestro propio éxito, como algunos sectores han dicho. Es decir, estamos exportando mucho y entonces hay muchos dólares y por eso el dólar se aprecia. Porque si eso fuera así de todas las economías netamente exportadoras, especialmente las economías asiáticas, se tendrían monedas de sumamente apreciadas, cosa que no es así.

Efecto aranceles

— ¿El tema arancelario generado por Estados Unidos qué tanto afecta? Copiado!

— Hay un montón de factores que no controlamos. Con el modelo de comercio global en términos de intercambio y disrupción o la incertidumbre de hoy en día, sobre eso no podemos hacer mucho.

“Pero si tenemos un país más competitivo y atacamos los puntos en donde nos chima el zapato, vamos a estar en una mejor posición para hacerle frente a los retos”.

— ¿Qué recomienda en este contexto? Copiado!

— Es un tema de mejoramiento general para que el país pueda enfrentar los retos mundiales y la competencia de otros mercados desde la mejor manera posible.

— La inseguridad ciudadana es uno de los aspectos que los empresarios destacaron entre los factores que amenazan la competitividad. ¿Qué soluciones ven? Copiado!

— Este es un tema muy complejo y tiene muchas facetas. Hemos conformado una comisión para ver el tema de seguridad. Necesitamos un esfuerzo país para tener más policías y el seguimiento a la parte jurídica.

“El desarrollo del talento humano, que es otro tema que también tocamos en la encuesta, porque la única manera de tener un país seguro es que efectivamente dé oportunidades de desarrollo en educación y de formación a nuestra juventud.

“Los jóvenes deben tener lugares donde ir a desempeñarse, fuentes de trabajo, oportunidades de emprendimiento”.

— La encuesta planteó que el 54% de los de las empresas enfrenta serias dificultades para encontrar y retener personal calificado. ¿Cuál es la causa? Copiado!

— Lo vemos en dos etapas. Hemos sido éxito atrayendo empresas con más valor agregado. Somos un país caro, tenemos un salario mínimo muy alto. Costa Rica no compite en los mercados de la maquila o con mano de obra barata, donde competimos y lo hemos hecho exitosamente, es precisamente en un perfil de trabajador que tiene conocimiento, que tiene talento, que tiene capacidad de desarrollo.

“El problema es que el mercado de empresas ha venido creciendo con un sistema de formación y educación que ha venido en los últimos años. Las empresas están contratando cada vez más gente con este perfil y nosotros como país ya no estamos produciendo esta descripción de personas que necesitamos. Es un doble impacto”.

— Y se convierte en riesgo...

— Obviamente, pues lo último que quisiéramos es que las empresas digan: ‘Bueno, ya en Costa Rica la disponibilidad de esa mano de obra se secó totalmente y no podemos seguir creciendo’.