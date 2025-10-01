Economía

Empresas privadas eliminaron 32.000 trabajos en setiembre en Estados Unidos

Resultados de encuesta revela que contrataciones en Estados Unidos se frenan pese a crecimiento económico.

Por AFP
El sector privado de Estados Unidos eliminó más empleos de los que creó en setiembre, de acuerdo a los resultados de la encuesta elaborada por ADP/Stanford Lab. (SCOTT OLSON/AFP)







