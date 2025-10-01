Empresas privadas eliminaron 32.000 trabajos en setiembre en Estados Unidos

El sector privado de Estados Unidos eliminó más empleos de los que creó en setiembre, de acuerdo a los resultados de la encuesta elaborada por ADP/Stanford Lab.

Washington. Las empresas privadas eliminaron miles de empleos en setiembre en Estados Unidos, una contracción que impacta en la mayoría de los sectores, desde la industria a los servicios financieros, según la encuesta de ADP/Stanford Lab publicada el miércoles.

En setiembre, el sector privado eliminó más empleos de los que creó (-32.000), con las mayores pérdidas en sectores como el ocio, la hotelería y los servicios profesionales, según la encuesta mensual, considerada un barómetro más o menos fiable de las cifras oficiales.

La publicación de estas cifras, prevista inicialmente para el viernes, es incierta debido a la parálisis presupuestaria en Estados Unidos.

Los analistas esperaban la creación de unos 45.000 trabajos, según el consenso publicado por MarketWatch.

“A pesar del crecimiento económico fuerte que vimos en el segundo trimestre, los datos de este mes validan lo que habíamos visto en el mercado laboral: que las empresas estadounidenses están siendo cautelosas para contratar”, indicó la economista jefe de la encuesta, Nela Richardson.

La analista explicó a la prensa que la contracción se debe, en particular, a una revisión de su muestra anual.

LEA MÁS: Desempleo en Estados Unidos sube a 4,2% en julio y revela señales de enfriamiento económico

“Inclusive si las cifras cambiaron, la historia de fondo es la misma”, comentó. “Las contrataciones se han ralentizado desde inicios de año”, resumió.