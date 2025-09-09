Empleo en Estados Unidos: revisan a la baja las cifras entre abril 2024 y marzo 2025

Clientes de Home Depot pasan junto a un cartel de "se contrata ahora" el 8 de marzo de 2024 en San Rafael, California. El empleo en el sector privado se enfrió inesperadamente en junio, informó la firma de nóminas ADP el 3 de julio de 2024, con una creación de puestos que se desaceleró por tercer mes consecutivo.

Washington, Estados Unidos. El Departamento de Trabajo estadounidense revisó drásticamente a la baja las cifras de empleos creados entre el 1.º de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025, un dato que dio pie a la Casa Blanca para volver a pedir un recorte de tasas de interés a la Reserva Federal.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS por sus siglas en inglés), las empresas estadounidenses crearon 911.000 empleos menos de lo que se había informado inicialmente, lo que representa una revisión en caída de 0,6% para todo el año fiscal 2024-2025.

Esta cifra equivale a una revisión mensual promedio a la baja de 76.000 empleos, en un período que cubre los últimos diez meses del mandato de Joe Biden y los dos primeros del de Donald Trump, que comenzó en enero.

Antes de esta revisión, el gobierno estimaba que las empresas habían creado 1,8 millones de empleos durante el período considerado.

De todos modos, la cifra revisada es una estimación preliminar y el número final de empleos creados durante el período no se conocerá hasta febrero de 2026, precisó la BLS.

La revisión se conoce menos de una semana después de la publicación de cifras laborales negativas para el mes de agosto, con apenas 22.000 empleos creados y una tasa de desempleo que aumentó al 4,3%.

Las cifras del mes de julio desataron la furia del presidente estadounidense Donald Trump, quien acusó a la BLS de estar “manipulando” las estadísticas y, sin aportar pruebas, destituyó a la directora de la oficina.

La Casa Blanca señaló que los datos de este martes demuestran que “el presidente Trump tenía razón: la economía de Biden fue un desastre y la BLS falló. Esto es exactamente por lo que necesitamos un nuevo liderazgo (en esa agencia) para restaurar la confianza en los datos”.

“Al igual que la BLS ha fallado al pueblo estadounidense, también lo ha hecho Jerome ‘Demasiado Tarde’ Powell (el presidente de la Reserva Federal, ndlr), quien oficialmente se ha quedado sin excusas y debe reducir las tasas ahora”, añadió en una declaración la secretaria de prensa del gobierno, Karoline Leavitt, quien reiteró el llamado de Trump a reducir los tipos de interés para impulsar el consumo y la inversión.

La Fed se reunirá la próxima semana para analizar los niveles de las tasas de referencia.

El Departamento de Trabajo revisa anualmente sus datos sobre empleos creados, y esto a menudo representa una variación importante: para el año fiscal 2023-2024, la revisión fue de 818.000 empleos.