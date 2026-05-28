Empresas en Costa Rica ajustan salarios, pero la rotación temprana desafía la retención de talento

Las empresas en Costa Rica mantuvieron ajustes salariales durante el primer semestre de 2026, en medio de un mercado laboral marcado por una alta rotación de personal joven y persistentes diferencias salariales entre hombres y mujeres. Así lo reveló la más reciente encuesta del Sistema Empresarial de Información Salarial (SEIS), elaborada por PwC Costa Rica.

El estudio analizó información de 437 empresas de distintos tamaños y sectores económicos. Según los resultados, el 86% de las compañías aplicó ajustes salariales entre noviembre de 2025 y abril de 2026. Además, la remuneración ejecutiva registró un incremento interanual de 3,9%, mientras que el resto del personal recibió aumentos promedio de 2,3% durante el primer semestre.

La encuesta también mostró que las empresas proyectan un aumento adicional de 1,9% para el segundo semestre de 2026 en el caso del personal no ejecutivo. El ajuste anual previsto para ese segmento alcanzaría 4,2%.

Uno de los principales hallazgos del informe se relaciona con la rotación laboral temprana. PwC detectó que el 26% de las personas que dejan sus empleos lo hacen durante los primeros tres meses de antigüedad. La generación Z concentró el mayor porcentaje de rotación, con 54%, seguida por la generación Y con 39%.

El análisis indicó además que los hombres presentan mayores niveles de rotación que las mujeres. Sin embargo, el estudio evidenció que los salarios masculinos continúan siendo superiores en todos los niveles organizacionales evaluados.

La investigación identificó una brecha salarial estructural en cargos gerenciales y operativos. Por ejemplo, un gerente general hombre reportó un salario promedio de ¢3.944.670, mientras que una mujer en el mismo puesto registró ¢3.712.036. La diferencia equivale a ¢232.634, lo que representa un 6,3% más para los hombres.

PwC señaló que las empresas enfrentan retos relacionados con las expectativas laborales de distintas generaciones. Según el informe, las personas trabajadoras buscan condiciones asociadas al equilibrio entre vida personal y trabajo, además del salario.

La firma también destacó que la retención de talento depende de factores como flexibilidad organizacional, liderazgo y cultura empresarial.