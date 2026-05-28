Economía

Empresas en Costa Rica ajustan salarios, pero la rotación temprana desafía la retención de talento

Encuesta de PwC revela que 86% de empresas en Costa Rica ajustó salarios en 2026, mientras la rotación laboral temprana alcanzó 26% y persiste la brecha salarial entre hombres y mujeres

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Por Silvia Ureña Corrales
Empresas ajustaron salarios en 2026, pero la rotación laboral temprana y la brecha salarial siguen presentes.
Empresas ajustaron salarios en 2026, pero la rotación laboral temprana y la brecha salarial siguen presentes. (Canva stock/anyaberkut de Getty Images Pro / kentoh de Getty Images)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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