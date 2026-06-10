Economía

Empresas de Costa Rica con ‘holdings’ en Panamá tendrán obligaciones tributarias por dividendos, intereses y regalías

A partir de 2027, sociedades de Costa Rica con operaciones en Panamá deberán demostrar sustancia económica —personal, oficinas y actividad real— o enfrentar un impuesto del 15% sobre rentas pasivas.

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Por Gustavo Ortega Campos
Bandera de Panamá sobre un escritorio con un documento titulado "Nueva Normativa Tributaria" en primer plano y el perfil urbano de Ciudad de Panamá desenfocado al fondo. La imagen representa los cambios regulatorios que exigirán sustancia económica a multinacionales con rentas pasivas de fuente extranjera.
La nueva Ley de Sustancia Económica obligará a los grupos multinacionales con estructuras en Panamá a demostrar que cuentan con personal, oficinas y operaciones reales para evitar la aplicación de un impuesto del 15% sobre determinadas rentas pasivas. (Imagen generada por IA /Imagen generada por IA)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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